Studenti vymysleli aplikaci, která hodnotí práci policistů

Zejména nedávný případ, kdy policista zastřelil neozbrojeného civilistu, vyvolal vlnu protestů. Svědci tvrdí, že byl osmnáctiletý Michael Brown neozbrojen a policistovi se vzdával, zatímco policisté si stojí za názorem, že Michael jednoho ze strážníků napadl (více o případu čtěte zde).

Co v takových případech dělat? S jedním z možných řešení přišli středoškoláci ze státu Georgia. Naprogramovali aplikaci, která umožní uživatelům vkládat jednotlivé případy, kdy se setkali s nepatřičným (nebo naopak patřičným) chováním ze strany policie a upozornit tím tak ostatní uživatele. Pokud se sejde více negativních hodnocení, je možné brát aplikaci jako zdroj pro reakci v médiích a jiných kanálech.

„Slyšeli jsme o špatném chování policie v televizi a také se o tom pokaždé bavíme s našimi rodiči. Pokaždé nám připomínají, že je potřeba hledat řešení a také důležitost o tom mluvit. To nás dovedlo k nápadu, jak diskuzi, společně s řešeními, uvést do praxe,“ řekla šestnáctiletá Ima Christian, jedna z tvůrců aplikace, pro server Business Insider.

Aplikace Five-O primárně slouží jako formulář k hodnocení jednotlivých policistů, do kterého uživatel vyplní služební číslo a svůj názor na chování policisty. Aplikace se ve formuláři ptá na otázky, jako například jestli byl zásah policisty oprávněný, zda uživatele slovně nebo fyzicky napadal, a také například na jeho pohlaví a barvu pleti. Hodnocení se následně ukládají do databáze, ve které uživatel může každého policistu najít a zjistit o něm potřebné informace.

Dále se v rozhraní aplikace nachází výpis práv občana, které se mu hodí právě v případě konfliktu s policií, seznam nejbližších policejních stanic a také diskusní nástroje. Ty propojují uživatele s cílem společně reagovat na neoprávněné chování policejních sil a domlouvat se na dalším postupu.

Aplikace také ukazuje, jak se mladí lidé dokážou svojí aktivitou zapojit do řešení společenských problémů. Nejmladšímu z týmu vývojářů, Calebovi, je teprve čtrnáct let. „Nikdy nejste moc mladí na to, naučit se něco nového. A stejně tak nejste nikdy moc mladí, abyste svou činností mohli změnit danou situaci,“ řekl.

Five-O je zatím záležitostí pouze Spojených států, kde si aplikaci mohou uživatelé stáhnout na zařízení s operačním systémem Android či iOS.