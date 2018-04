Za 23 korun vám aplikace fotku z iPhonu ukáže až za tři dny

Zapomeňme pro jednou na fotoaplikace vylepšené o různé funkce, díky nimž budete na sociálních sítích oslavováni jako úžasní fotografové. Vraťme se naopak do doby, kdy fotografie byla svým způsobem unikátní záležitostí - tedy do období před digitální érou. Do doby, kdy se radost ze snímku dostavila až po vyvolání v černé komoře či vyzvednutí z fotolabu.

Právě to zažijete díky aplikaci Gudak (spojení slov Gudagdali, tedy korejského termínu pro zastaralý, a Kodak - známého výrobce fotografických materiálů a příslušenství), která z drahého iPhonu udělá fotografický „šunt“ za pár stokorun. A to za 99 centů, tedy necelých 23 korun.

A co za tuto cenu dostanete? Z našeho pohledu neskutečně zábavnou aplikaci, a to už jen proto, že vám dovolí vyfotit pouze 24 snímků za 12 hodin (autoři aplikace původně zamýšleli omezení 24 snímků/24 hodin). Zapomeňte navíc na prvotřídní snímky, možnost promazání nepovedených záběrů či živý náhled fotografované scény. K fotografování máte totiž k dispozici opravdu miniaturní „hledáček“, který je o zhruba 95 % menší než současné konvenční hledáčky a je tak adekvátní někdejším standardům.

Stejně jako bylo kdysi sázkou do loterie pořízení negativního filmu (jeho případné vady se projevily až na vyvolaných snímcích), je sázkou do loterie i fotografie pořízená prostřednictvím Gudaku. Na snímky jsou totiž aplikovány náhodné světelné filtry simulující obrazové vady kinofilmů.

Vůbec nejzábavnější na celé aplikaci je, že si na výsledky svého fotografického umu budete muset navíc řádně počkat. Snímky vám aplikace zobrazí až po třech dnech od pořízení. Kdysi se přeci na snímky také muselo pár dní počkat. Pravda, ti zkušenější si je vyvolávali v domácích podmínkách, kdy v černou komoru proměnili například koupelnu. To ovšem v tomto případě nehrozí, takže nezbývá než se obrnit trpělivostí a nechat se překvapit výsledkem.