Google aplikace rozpozná řeč a rovnou přeloží mluvené slovo

Aplikace Google Translate v současné době zvládne písemný překlad (třeba i vyfotografovaného textu) mezi 90 jazyky a do řady jazyků umí přeložit i právě probíhající rozhovor. Vždy se však musí dopředu zadat, jakými jazyky budou uživatelé hovořit. V aktualizaci, na kterou upozornil deník NewYork Times, však firma slibuje, že systém rozpozná jazyk mluvčího a automaticky jej převede do psaného textu. Zlepšit by se také mělo rozpoznávání textu z nafocených snímků.

Možná ještě o něco zajímavější službu ukázal nedávno Microsoft v rámci Skypu. Na prezentaci systém překládal z jednoho jazyka do druhého, přičemž přeložený text automat rovnou převedl na řeč. Kdy se dočkáme ostré verze zatím není jisté, firma slíbila spustit pilotní provoz.

Ztraceno v překladu

Google Translate i integrovaný překladač ve Skype mají samozřejmě svá omezení. Systémy zatím zvládnou jen velice menší množství jazyků a ani kvalita překladů není nijak zázračná.

Rozhovor mezi německým a americkým zaměstnancem Microsoftu byl ve Skypu v reálném čase překládán.

Například při prezentaci systému pro Skype, se vyjádřil jeden německy hovořící divák z publika, že byl výsledek zábavný, ale ne dost dobrý pro obchodní jednání. Rozhovor tehdy vedli viceprezident Microsoftu pro Skype a Lync Gurdeep Pall a Diana Heinrichsová z německé pobočky firmy v angličtině a němčině s tím, že jej Skype překládal do příslušné řeči.

I přes tyto nedostatky se stále více blíží doba, kdy nám takové technologie alespoň částečně pomohou překročit pomyslnou Babylónskou věž.

Rozhovor se simultánním překladem přes Skype: