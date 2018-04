Aplikace se snaží vyzrát na revizory. Maskovat je nebudeme, říká dopravce

"Jedeš načerno? Stáhni si FareBandit. Nová aplikace ti řekne, kde se kolem tebe pohybují revizoři. Nenech se chytit a pomáhej ostatním!" lákají nové uživatele tvůrci mobilní aplikace, která nedávno získala ocenění v soutěži AppParade. Na trhu je přitom poměrně krátce, od října loňského roku.

Její princip je postaven na sdílnosti uživatelů, z nichž ne každý musí být hned černým pasažérem. Ti pak informují o tom, kde zrovna revizora zahlédli, a ostatním se tato informace v aplikaci zobrazí. Zadává se stanice, linka, směr, počet revizorů a případně lze přidat i jejich popis.

Bandité, jak si uživatelé aplikace říkají, pak mohou operativně měnit itinerář své jízdy tak, aby se revizorům snadněji vyhnuli. Aplikace funguje pro Prahu, Brno, Olomouc, Liberec, Zlín, Plzeň či Hradec Králové a její tvůrci se netají plány na rozšíření i do evropských velkoměst, jako jsou třeba Berlín či Paříž.

Dobrá práce, i pro nás, reagoval dopravce

Nový nástroj, jak jezdit v hromadné dopravě zadarmo, se dopravcům logicky nelíbí. Fakticky proti němu však moc dělat nemohou. "V zásadě je nutno vycházet z předpokladu, že nelze omezovat nebo cenzurovat používání internetu," uvedla na dotaz Mobil.cz mluvčí pražského Dopravního podniku Aneta Řehková.

Podle ní by sice bylo možné k "amorálnosti používání této aplikace" vydat oficiální prohlášení, jejímu používání by to však nezabránilo. Aplikace navíc zjevně nemá přístup k rozpisu služeb, ale pouze reaguje na jednotlivá hlášení výskytu a pohybu revizorů. "Zabránit takovým hlášením cestujících tedy není možné," míní Řehková.

S nadhledem k aplikaci přistupuje i brněnský dopravce: "S aplikací jsme se seznámili a došli jsme k závěru, že se jedná o hezky odvedenou práci, nicméně její ambice pomáhat neplatičům a tím snižovat naše tržby z jízdného jsou značně omezené. Máme za to, že se dá použít i obráceně," napsala redakci Mobil.cz mluvčí Dopravního podniku města Brna Linda Škrancová.

"Takže rozhodně revizory maskovat nebudeme ani nebudeme nijak proti aplikaci zasahovat, ale určitě budeme dění na FareBandit sledovat," dodala. Podobně pak reagovala i Magdaléna Kopřivová z Dopravního podniku města Olomouce.

Podobné pokusy tu už byly

Právních kroků, ať už od dopravců, či jiných subjektů, se ostatně neobávají ani sami tvůrci. Svou práci přirovnávají například k hlášení o umístění dopravních radarů policie na rozhlasových stanicích. "To by mohli zakázat rádia, protože těmto informacím dávají prostor," řekl serveru Lidovky.cz vývojář Petr Pechoušek.

Do křížku se zákonem se však tvůrci dostat přece jen mohou. Po Praze jsou totiž vidět nelegální výlepy, zejména na samotných zastávkách MHD, s reklamou na jejich aplikaci. Pokud by jim dopravce dokázal, že za výlepem sami stojí, zřejmě by je přinejmenším finanční postih neminul. Aplikaci přitom nabízejí zdarma.

Snahy o přechytračení kontrol v MHD tu podle mluvčí pražského Dopravního podniku byly už předtím, zejména na internetu. Radily, jak se vyhnout kontrole, jak se má cestující chovat, jaké zásady cestování používat či jaké argumenty a výmluvy používat. "Proto ani v případě této aplikace nepředpokládáme žádný zásadní vliv na výkon přepravní kontroly," dodala k novému trendu Řehková.