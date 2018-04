Už žádné výmluvy: díky aplikaci Evernote nezapomenete na nic důležitého

Nejpříhodnější označení pro Evernote je něco jako pomyslné rozšíření vašeho mozku. Vše, co vás napadne, co by se vám mohlo v budoucnu hodit, patří do Evernote. Udělejte si seznam úkolů, které na vás čekají v nadcházejícím týdnu. Uložte si důležitou prezentaci, kterou musíte mít po ruce. Vyfoťte tu zajímavou věc z obchodu - možná se pro ni později vrátíte. Zálohujte si obsah internetové stránky, jež vás zaujal. Uschovejte si video, nahrávku zvuku, nebo ručně nakreslenou poznámku. Nic se v aplikaci Evernote neztratí.

Se všudypřítomnými štítky se aplikace stane ještě přehlednější. Kdykoliv budete něco zpětně hledat, štítky vám usnadní drahocenný čas. K usnadnění přístupu slouží také nabídka zkratek, kam si můžete přesunout ty nejdůležitější poznámky, které chcete mít vždy po ruce. Evernote dále dokáže k poznámkám připojit i GPS polohu, zobrazuje průběžný čas úprav a samozřejmě lze nastavit i upozornění. Poznámky lze také sdílet ve vybraných službách.

Na účet, který si při instalaci aplikace vytvoříte, se dostanete odkudkoliv. Evernote má webové rozhraní, Windows i OS X program a aplikace pro systémy Android, iOS, Blackberry, Windows Phone a webOS. Všechny vaše poznámky a soubory jsou uloženy na centrálním serveru. Díky tomu se ke svým datům dostanete z jakéhokoliv zařízení s Evernote.

Aplikace je k dispozici buď v bezplatné verzi, nebo za měsíční poplatek 5 dolarů (zhruba 100 korun) ve verzi premium. Zbystřit by měli všichni zákazníci T-Mobile, kteří mají možnost si do 25. září aktivovat půlroční premium verzi zcela zdarma. V té se oproti free verzi, s níž může uživatel měsíčně nahrát na kapacitně neomezené úložiště maximálně 60 MB dat, zvýší tento limit na 1 GB a navíc získá také rozšířené funkce, jako jsou například zámek jednotlivých skupin poznámek nebo sdílení možnosti upravovat poznámky s přáteli.

Závěrem musíme upozornit, že Evernote pro Android má jednu zvláštní vadu na kráse. Tváří se totiž jako kompletně počeštěný, jenže je tomu tak pouze zhruba z jedné třetiny. Celé rozhraní je v podstatě mix češtiny a angličtiny. Je tak těžké určit, zda se i uživatelé neovládající angličtinu v aplikaci skutečně vyznají.