Vyzkoušejte časopisy z edice DNES+ na iPhonech a iPadech

Edice DNES+ je řada původně tištěných redakčních bookmagů MF DNES. Obsahuje minimálně stostránkové publikace v kvalitě odpovídající knižnímu vydání, ovšem za příznivou cenu magazínu. Najdete v nich desítky exkluzivních rozhovorů se zajímavými osobnostmi, cestopisy, praktické rady i klíčové ekonomické informace. Nyní můžete mít všechny tyto magazíny v elektronické podobě vždy a všude při ruce.

Aplikace je zdarma a jednotlivé tituly je možné si zakoupit jejím prostřednictvím.

Aplikace nabízí přehlednou orientaci v jednotlivých titulech pomocí interaktivního textového a grafického obsahu. Oproti tištěným vydáním získáte i řadu bonusů: provázání s elektronickými mapami, zajímavé odkazy na web či rozšířené fotogalerie.

Jednotlivé tituly si můžete koupit buď jednotlivě, nebo formou ročního předplatného. V jeho rámci za cenu 8,99 eura (asi 227 korun) dostanete následujících minimálně sedm čísel. Jednotlivá čísla stojí od 1,79 do 2,69 eura (přibližně 45 až 68 korun). Ceny jsou tak o něco nižší než u tištěných magazínů.

Jednotlivá vydání, která si jednou zakoupíte a přečtete, můžete kdykoliv beze strachu smazat. Když se k nim budete chtít vrátit, znovu si je stáhnete již bezplatně.

Aktuálně najdete v edici DNES+ tyto tituly:

Trendy 2013

Unikátní ekonomický výhled do roku 2013. Perspektivy České republiky i Evropy a zejména pak výhled v 11 klíčových oborech našeho hospodářství: autoprůmysl, bankovnictví, energetika, maloobchod, doprava, telekomunikace, IT byznys, e-commerce, reality, cestování a vzdělávání. Součástí magazínu jsou i rozhovory s významnými hráči z těchto oborů. Šéfové Škody Auto, České spořitelny, Microsoftu ČR, T-Mobilu, RWE, Skansky a dalších významných firem v rozhovorech představují svůj pohled na rok 2013 v jejich oboru. Zcela samostatným tématem je pak právě startující důchodová reforma. A navíc: nová auta, nové tablety a mobily a také plány českých miliardářů.

Partneři slavných I.

Jací jsou úspěšní a známí Češi v soukromí mimo záběry fotoaparátů a kamer? Zjistěte to od těch, kteří o nich vědí nejvíce. Dvacet rozhovorů s partnerkami a partnery známých Čechů a Češek. Poznejte partnery tenistky Petry Kvitové, režiséra Miloše Formana, oštěpařky Barbory Špotákové, knížete Karla Schwarzenberga, modelky Terezy Maxové a dalších.

Partneři slavných II.

Textař a hazardní hráč Michal Horáček, cyklista a olympijský vítěz Jaroslav Kulhavý, herečka Lenka Termerová, kardiochirurg Jan Pirk, kuchař Zdeněk Pohlreich, legendární letec František Fajtl, výtvarník Vladimír Franz a řada dalších očima jejich žen a mužů. Čtěte 20 unikátních rozhovorů o tom, jací jsou úspěšní a známí Češi a Češky ve svém soukromém životě a hlavně o tom, jací jsou jejich partneři a partnerky.

Domácí lékař

Jak můžete medicíně pomoci vlastními silami? Bookmag Domácí lékař přináší pohled na zdraví od A do Z. Kdy musíte zajít k lékaři a kdy byste jen zbytečně trpěli v čekárně? Co si mohou a nemohou dovolit lékaři a sestry? Jak by o sebě měly pečovat ženy a jak muži? A navíc: praktický očkovací kalendář pro Vaše děti a seznam preventivních prohlídek pro dospělé.

Krásné Rakousko

Dovolená na 100 způsobů. Velmi úspěšný cestovní průvodce nyní i v digitálním vydání. Detailní průvodce Rakouskem: města, hory, jezera, památky, výlety, muzea. Sto stran čtení o tom, jak si opravdu užít pobyt v zemi našich jižních sousedů. Je vhodný pro rodiny s dětmi, sportovce, milovníky kultury i pro všechny ostatní. Vydání pro iPad a iPhone navíc obsahuje přímé prokliky do digitálních map a řadu užitečných odkazů.