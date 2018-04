Aplikace do smartphonů už možná nebudou pro každého

Obě organizace vidí v novém hodnotícím systému logické rozšíření své působnosti. Americká Rada pro hodnocení zábavního softwaru (Entertainment Software Ratings Board, ESRB) tvrdí, že až 52 % dětí mladších osmi let má přístup k mobilním telefonům a je tudíž potřeba je chránit před škodlivým obsahem, který by mohly konzumovat skrze chytrá zařízení. Program hodnocení má být podle všeho pro vývojáře aplikací dobrovolný.

I tak se ale jeho příprava příliš nelíbí společnostem Google a Apple, které provozují největší obchody s aplikacemi svého druhu. A obě firmy si pečlivě zakládají na svých vlastních schvalovacích procesech a podmínkách, které musí aplikace splnit pro to, aby vůbec byly pro uživatele zpřístupněny. Společnosti rozhodně nechtějí předávat kontrolu nad hodnocením obsahu ve svých obchodech třetím stranám.

"Do systému hodnocení aplikací v Android Marketu jsme vložili hodně úsilí a v současnosti systém celosvětově funguje výborně," řekl redaktorům serveru Businessweek tiskový mluvčí Google Christopher Katsaros. Následně dodal, že Google podporuje i různé další systémy, ale pro uživatele i vývojáře je nejlepší brát ohled na stávající androidí systém hodnocení.

Obě organizace ale nijak netrápí nezájem velkých hráčů na poli mobilního softwaru. Jejich systém hodnocení může fungovat nezávisle a prosazovat se jej budou snažit především prostřednictvím významných partnerů, kteří se k projektu přidali v jeho zatáčku. Těmito partnery jsou Microsoft, a operátoři AT&T, Verizon Wireless, T-Mobile USA, Sprint a U.S. Cellular.

Systém hodnocení by měl fungovat velmi jednoduše: vývojář vyplní on-line dotazník, ve kterém uvede, zda jeho aplikace obsahuje násilí, erotický obsah, zda má prvky sociálních sítí nebo zda umožňuje uživateli sdílet s ostatními svou polohu. Po odeslání dotazníku získá aplikace své hodnocení doslova během několika sekund. Programy budou řazeny do skupin vhodné pro děti od šesti let až po aplikace určené výhradně uživatelům starších osmnácti let.