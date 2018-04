Aplikace Cell Cease zablokuje řidičům volání. Je ale nepoužitelná

Originální aplikaci Cell Cease pro operační systém Windows Mobile se v poslední době dostává poměrně velké mediální pozornosti. Má ochránit mladé řidiče před tím, aby při řízení telefonovali a ohrožovali tak své i cizí životy.

Program funguje na jednoduchém principu. Využívá technologie GPS a sleduje pohyb uživatele. Jakmile zjistí, že se telefon pohybuje rychlostí vyšší než 8 kilometrů za hodinu, deaktivuje ho pro telefonování i posílání textových zpráv. Jedinou dostupnou možností zůstane vytočení tísňové linky. Pro upřesnění dodejme, že průměrná rychlost chůze člověka je zhruba 4 až 5 kilometrů v hodině.

Výborný nápad, chtělo by se nad zajímavou bezpečnostní aplikací zajásat. Jenže Cell Cease skrývá spoustu "ale", které její používání v běžném životě prakticky vylučují. Program neustále běžící na pozadí totiž telefon zablokuje vždy, když se pohybuje vyšší rychlostí. Znamená to tedy, že pokud uživatel sedne do autobusu, vlaku či jen jako spolujezdec k někomu do auta, může se s voláním a textovkami rozloučit.

Cell Cease je tedy podle našeho názoru prozatím nepoužitelný. Zaprvé bychom stěží hledali řidiče, který by byl ochotný nechat si do mobilu nainstalovat obdobnou aplikaci, zadruhé v sobě skrývá výše popsaný nedostatek. "Přiznáváme, že program není schopný odlišit jízdu v autě či v hromadné dopravě. Na zdokonalení však pracujeme," uvádějí autoři na svých internetových stránkách. A tak nezbývá nic jiného, než se i nadále spoléhat na lidskou zodpovědnost.