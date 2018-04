Aplikace pro Android jsou stabilnější než pro iOS. Dá se tomu věřit?

Podle zveřejněné studie Mobile Experience Benchmark od analytické společnosti Crittercism "padají" aplikace na iPhonech častěji než na smartphonech s Androidem. Společnost Crittercism uvádí, že data pocházejí z měsíčního sledování miliardy uživatelů a analyzování více než tří miliard nespecifikovaných "událostí" za den.

Z výsledků vyplývá, že na nejnovějším systému iOS 7.1 od Applu padají aplikace v 1,6 procenta případů. To jsou lepší hodnoty než u starších verzí tohoto systému a o něco lepší výsledek než u Androidu 2.3 Gingerbrad (1,7 procenta).

Android 2.3 Gingerbread je však čtyři roky starý operační systém. Na novějších verzích Androidu KitKat, Ice Cream Sandwich a Jelly Bean je "padovost" aplikací pouze 0,7 procenta. To je činí daleko stabilnější než na systému iOS. U starších verzí iOS 7 činí četnost pádu aplikací 2,1 procenta a u iOS 6 je to dokonce 2,5 procenta.

Další výsledky výzkumu ukazují, že smartphony s Androidem jsou daleko stabilnější než iPhony. Na Samsungu Galaxy S4 padají aplikace pouze v 0,9 % případů, na Samsungu Galaxy S III a HTC One potom v 1,2 % případů.

Oproti tomu na iPhonu 5 padají aplikace v 1,7 % případů. Starší iPhone 5 je tak lepší než novinka iPhone 5s s pádem aplikací ve dvou procentech případů. iPhone 4S má frekvenci pádu aplikací dokonce v 2,2 %. Z analýzy rovněž vyplývá, že tablety s Androidem jsou mnohem stabilnější než iPady.

Současný výzkum tak přichází se stejnými výsledky jako dva roky stará analýza stejné analytické společnosti (více zde).

Má to však jeden háček. Mimo to, že metodika výzkumu není nijak podrobně vysvětlena, je zarážející jiný fakt. Společnost Crittercism je totiž štědře dotována investiční skupinou Google Ventures, která spadá pod Google, tedy tvůrce systému Android.

Google Ventures je investiční společnost, která financuje začínající projekty. Google Ventures už spolu s podílem dalších investorů Shasta Ventures a Opus Capital "nalil" do společnosti Crittercism minimálně 17,5 milionů dolarů. To činí výsledky výzkumu poněkud nevěrohodnými.

Pokud je jeden z investorů jakkoliv zainteresován ve výzkumu, který se týká předmětu jeho podnikání a přímého porovnání s konkurencí, je to minimálně diskutabilní. S trochou nadsázky by se to dalo přirovnat k tomu, jako kdyby výzkum neškodlivosti kouření vypracovala firma financovaná investičním fondem některého z tabákových koncernů.