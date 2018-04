S iPhonem v ruce se naučíte baletit a nebo budete za blázny

Apliakce Bounden je zatím dostupná zatím jenom pro iPhony a v App Storu ji pořídíte za čtyři dolary, tedy v přepočtu asi za osmdesát korun.

Využívá vestavěného gyroskopu a v principu se snažíte udržet kuličku tak, aby jí procházela šňůra kroužků pohybujících se po displeji a zároveň aby se zobáček na kuličce shodoval se zobáčkem na kroužcích.

To není nic neobvyklého, na podobném principu je postaveno mnoho mobilních her, ale zde má vaše snaha jiný význam. Při pohybu s telefonem totiž začínáte tancovat, nebo spíš baletit. Ostatně tvůrci tvrdí, že právě balet byl inspirací pro vytvoření této aplikace.

Vedle kurzu pro začátečníky, kde se aplikaci naučíte používat, má Bounden i pokročilejší kurzy a různé choreografie.

Když se to umí, jak ukazuje video, tak je výsledný tanec docela zajímavý, ale v praxi to spíš přinese humorné scénky, které pobaví společnost na večírku. Snadné to totiž rozhodně není.