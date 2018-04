APCalc - vytvořte si vlastní kalkulačku !

Na kapesní počítač Palm existuje celá řada velmi dobrých kalkulátorů, a to v shareware i freeware kategorii. Uživatel si může vybrat mezi výbornými univerzálními kalkulačkami (například Parens, Ono+One, MathU apod.) a svoje produkty nalezne i zájemce o specializovaný kalkulátor (například finanční, statistické, či různé lékařské kalkulačky).

Většina těchto programů se jistě výborně hodí ke svým účelům, mají však jednu vadu - jsou (pochopitelně s výjimkou bohatých možností nastavení) z hlediska výpočtových schopností již dále nekonfigurovatelné. Každý uživatel má jiné spektrum pracovních a osobních potřeb a každý v závislosti na nich potřebuje trošku "jinou" kalkulačku (šitou "na míru"), s jinými funkcemi, mnohdy vysoce speciálními (a to třeba tak, že se nikomu nevyplatí vyrábět na jejich řešení extra nový produkt). Zde jsme už s běžnými kalkulátory poněkud v koncích.

Řešení však existuje a má jméno "programovatelný kalkulátor".

S programovatelnými kalkulačkami se pamětníci mezi námi setkali poprvé na konci sedmdesátých let, kdy se k nám začaly dovážet dnes již legendární "TIčka" - kalkulačky firmy Texas Instruments - SR-52, TI-57, TI-58 a TI-59. Později k nim přibyly populární HP - HP41 apod. s RPN logikou.

Specializované programovatelné kalkulátory se vyrábějí ještě i dnes, kdy již plní trošku jiné funkce než jejich předchůdci (například už by dnes ani nenapadlo na nich hrát třeba hry).

Na Palm existuje několik programovatelných kalkulátorů, ale nejznámějším z nich je APCalc, v poslední verzi s číslem 2.46.

V dnešní části recenze se budeme věnovat tomuto produktu, v pokračování si něco řekneme o programování APCalcu. V dokonční recenze si řekneme něco o dalších programovatelných kalkulátorech na Palmy a provedeme jejich vzájemné srovnání.

Už první pohled na kalkulačku ukazuje, že se design mimořádně vydařil (on vzhled kalkulátoru je totiž mimořádně důležitý a uživatelská přívětivost se u těchto produktů mimořádně cení). Na 160x160 obrazovku se podařilo vměstnat 33 základních a 12 dalších konfigurovatelných tlačítek. Všechna tlačítka jsou však dobře čitelná.

Rovněž víceřádkový alfanumerický displej je při velikosti písma "large" přehledný. Jeho horní část tvoří pole vzorců a spodní pole výsledků. V levé části je zobrazen status a trigonometrický mód. Napravo jsou PoUpMenu historie, status módu "fixed" a přepínání skupin kláves

Na pravé straně klávesnice jsou "rozbalovací" tlačítka:

f - v nich najdete dostupné funkce,

V - zde se objeví seznam pamětí - proměných, které máte právě použité (máte k dispozici až 20 proměnných)

Horní dvě řady tlačítek jsou konfigurovatelné - zde můžete každému tlačítku doprogramovat funkci dle vašeho přání a potřeb. Můžete mít takto (ve verzi 2.46) přiřazeno celkem 9 skupin tlačítek.

S program obdržíte navíc další tři skupiny funkcí :

- trigonometrické a ostatní - s funkcemi sin, cos, tan, asin, acos, atan, log, ln, exp, sqrt, cbrt a n!

- matematické, statistické a hyperbolické funkce - fabs, ceil, floor, fmood, nCr, nPr, sinh, cosh, tanh, asnh, acsh a atnh

- konverzní - mezi číselnými soustavami - to jsou vlastně dvě skupiny tlačítek i s logickými funkcemi and, or, xor, not

Dáte-li si práci s programováním, můžete tak získat velmi rozsáhlý kalkulátor s více než sto dalšími funkcemi (přičemž pod jediným tlačítkem se může skrývat poměrně rozsáhlý a strukturovaný program do 64 kroků).

Bohaté jsou možnosti preferencí programu - zde můžete :

- přepínat mezi úhlovími mírami Deg a Rad

- přepínat mezi formáty zobrazení čísel Fix a Sci (počet desetinných míst lze zvolit v rozsahu 0-8)

- přepínat zobrazování instrukcí na disleji, přednastavit skupinu tlačítek a řadu dalších preferencí.



Program má celkem 58 základních funkcí, 25 z MathLib (kterou vyžaduje ke svému běhu) a 32 vlastních. MathLib doplní o 11 dalších matematických a statistických funkcí, dále má 5 základních TVM funkcí (np, ir, pv, fv i pmt), 19 programovacích funkcí a 8 funkcí umožňujících nastavit preference programu (viz tabulka preferencí).

V další části recenze si řekneme něco o programování a programovacích funkcích v APCalc, kde leží klíč k tajemství úspěchu celého produktu.