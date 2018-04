APCalc - programování

V první části recenze jsme popsali základní schopnosti programu APCalc kromě programování. Myslím si, že už z tohoto výčtu je zřejmé, že APCalc i bez své schopnosti programovat by se rozhodně neztratil mezi ostatními univerzálními kalkulačkami. On však umí i něco navíc - a o tom je dnešní pokračování článku o programovatelných kalkulačkách.

Vlastní programování v kalkulátoru probíhá (po zmáčknutí tlačítka QEd) na samostatných editačních obrazovkách a je poměrně snadné a snadno pochopitelné. Na této obrazovce můžete editovat, vkládat i mazat jednotlivé programové instrukce, k dispozici je pomocná klávesnička a menu s přehledem dostupných funkcí.

Součástí programu je obsáhlý manuál ve formátu DOC s popisem všech funkcí i příklady programů, které si můžete sami vyzkoušet.

Programovací jazyk je velmi intuitivní a je vytvořen s účelem snadného pochopení i začátečníky v programování.

Rejstřík programovacích funkcí je poměrně spartánský, ale APCalc obsahuje vše podstatné, co od programovatelného kalkulátoru můžete očekávat (pro zjednodušení nevyplňuji argumenty některých funkcí - blíže viz manuál):

- ask() - zobrazí menu s nabídkou až pěti položek k výběru

- call() - spustí běh podprogramu

- clh(1) - maže "history buffer"

- clv(1) - smaže všechny proměnné

- disp("label") - zobrazí label

- expr(1) - vrací numerickou hodnotu výrazu v poli input

- in() - přeruší běh programu a požaduje vstup (input)

- iff() - testuje hodnotu výrazu expr a přesunuje na "label", je-li pravda

- jmp() - absolutní skok na label (obdoba GoTo)

- loop() - smyčka s testováním automaticky snižovaného registru

- out() - ukáže label v poli vzorců a výsledek v poli odpovědí (obdoba disp)

- pend(1) - obdoba funkce expr(1)

- rcl(reg) - vrací hodnotu registru 0-31

- rtn(1) - return (návrat) z podprogramu

- sto(reg) - uloží hodnotu do registru 0-31

- var("x") - zjišťuje přítomnost zadané proměnné

- wait() - pauza v programu se zobrazením labelu

- pflag - proměnná s hodnotou závislou na stavu zpracování vzorce



I přesto, že program na ukládání programů používá samostatné povely z menu, existuje možnost importovat a exportovat programy přes MemoPad.

Takto si můžete ukládat programy (na které třeba nyní nemáte místo), ale lze i importovat třeba již hotové programy, které jsou zveřejněny jako podpora produktu na www stránkách. Prostřednictvím MemoPadu lze provádět zálohování vašich programů a v neposlední řadě dostanete takto nejrychleji vaše programe k případné editaci do vašeho desktop počítače.

Rozhodně doporučuji navštívit stránky autora a stáhnout si zde zveřejněné programy do APCalc. Řada z nich je velmi užitečných a významně rozšíří schopnosti vaší kalkulačky. Programy si rovněž můžete editovat (třeba počeštit) a použité algoritmy využívat jako inspiraci k vytváření vlastních programů.

Programovatelné kalkulátory na Palmech - to není jen APCalc. V dokončení recenze si představíme ostatní programovatelné kalkulačky a provedeme jejich vzájemné porovnání.