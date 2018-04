AOL plánují spojení s Time Warner Inc.

Merge of the number one interactive company with the number one media company to become the number one interactive media company."

V březnu loňského roku spolkla AOL (America Online) Netscape. V době nepříliš dávné si smlsla na známém serveru MapQuest a dnes oznámila sloučení se zpravodajským gigantem Time Warner.

Time Warner zahrnuje CNN networks, HBO, Warner Bros., Warner Music Group, People, Sports Illustrated, Fortune, Entertainment Weekly, TNT a Time Warner Cable.

Výsledek sloučení se bude nazývat AOL Time Warner Inc. a bude sídlit ve Virginii (AOL) a v New Yorku (Time Warner). Na burze v New Yorku se bude obchodovat pod značkou AOL a spojení se uskuteční na konci letošního roku. To dává přibližovacím týmům dostatek času na to, aby oba celky na spojení připravili. Pravděpodobně to přinese i snižování stavu na obou stranách, ale to už patří k dennímu chlebu amerického kapitalismu.

Ze své pozice nedokáži odhadnout, co sloučením získá Time Warner, pohyb America Online na internetových trzích USA i světových vykazuje jistou zákonitost; řekněme dva trendy:

1. Nákup Mapquestu je součástí "AOL Anywhere - AOL kdekoliv". Mobilní komunikace v USA mají, podle mého odhadu, za zeměmi v standardu GSM zpoždění pěti let. Neexistující souvislé digitální pokrytí, dokonalé pozemní sítě, konkurence omezená vzájmenou nekompatibilitou telefonů velké trojky (Sprint PCS, ATT, Nextel) a v neposlední řadě i nedokonalé technické standardy leží jako těžké balvany na slaboučkém pramínku mobilních komunikací na americkém kontinentě. Pro ilustraci uvedu SMS - naprosto běžná součást standardu GSM 900 - je v USA neznámou záležitostí. Zprávy lze na mobilní telefony pouze zasílat, jde tedy spíše o jednosměrný paging. Nejjasněji dokresluje stav mobilních komunikací na americkém kontinentě projekt Iridium, samolibě se domnívající, že člověku s telefonem v ruce jde jen a jen o hlasovou komunikaci.

Z uvedených skutečností vyplývá, že boom mobilních komunikací v evropském stylu Ameriku teprve čeká. "AOL Anywhere" by měl přinést klíčový produkt, "soukromý Internet AOL" na smartphones, Palm Piloty, PDA a podobně; AOL pro Palm Pilot již existuje v beta verzi, pro Win CE se připravuje. MapQuest dodá pro tento projekt důležité nástroje pro orientaci a vyhledávání v terénu s využitím GPS - a terénem zde myslím spíš americká předměstí, než Rocky Mountains :).

2. Sloučení s Time Warner je de facto zakotvením AOL, media působícího striktně po drátech, do světa klasických "kamenných" zpravodajských domů a získání přístupu ke kabelovým sítím pro vysokorychlostní internet. America Online již nějaký čas hledá rychlejší přenosové cesty pro interaktivní služby - spolupráce s Hughes se točila kolem satelitních přenosů, zatímco s baby Bells šlo o vysokorychlostní přenos po stávajících drátech. Kabelové rozvody společnosti Time Warner jsou asi v tomto směru tím nejvýraznějším počinem.

Kromě toho bude AOL moci distribuovat písničky ze stáje Time Warner online, nakrmit programy CNN televizní projekt AOL Plus, poskytovat trailery filmů Warner Bros. online a podobně.

Příprava sloučení zabere téměř celý rok, ale již nyní se rýsují obrysy giganta, který vzniká. AOL Time Warner Inc. vám na jednu stranu umožní přijímat a odesílat email, číst zprávy v autě, najít cestu ve tmě a mlze "in the middle of nowhere" a na druhou stranu vám vstoupí do pokoje prostřednictvím televize, Web TV a kabelu. Budete si moci koupit písničky online, pustit reklamní šoty filmů připravených na příští měsíc a při tom všem vás bude masírovat reklama na AOL - to když si pustíte zprávy CNN - nebo na Warner Bros. při používání interaktivních služeb America Online.

Prokop Krásný