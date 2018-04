AOL jmenována do Fortune 500

Prvně v historii se dostala internetová společnost do elitního spolku Fortune 500 a to hned na pozici 337. Jistě, v seznamu jsou, byli a budou firmy s Internetem úzce spojené, ale AOL je první "čistě" internetovou společností, která to dokázala.

Na základě obratu z roku 1999 se může AOL zdát malá - pouhých 4,777 milliard dollarů oproti vedoucímu GM s 198 milliardami, ale AOL má $762 milionů zisku a téměř 5.5 miliardu assets - aktiv.

Loni byla AOL na pozici číslo 535 v první tisícovce největších společností a procentuální růst je mírně řečeno obdivuhodný - link na AOL na Fortune 500 je tady - Fortune umisťuje AOL do kategorie Computer and Data Services, spolu s firmami jako EDS, ADP a Comdisco.

Samův názor

I když nemám rád Steve Case - AOL CEO - blahopřeji AOL k umístění v žebříčku. Ovšem až AOL koupí Time Warner už nebude výlučně internetovovu společností, takže to je letos zřejmě poprvé a naposled. Nejdůležitější lekcí je skuteřnost, že navzdory bláznění okolo internetových akcií, kterých jsou plná media, internetové společnosti netáhnou hospodářství. Přes všechny ty milionáře a miliardáře s urychleným růstem je AOL jedinou interntovou společností, která to dotáhla až do Fortune 500. Samozřejmě, akcie AOL také stojí pěkně vysoko, ale když přijde na to, vysypat kasičku, je to na "Netu" bída a utrpení. I světově nejvíce oceňovaná společnost Cisco nevyskočila výše než na 146 laťku.

Tohle je přesně pozorování, na které upozorňují typičtí ol' time investoři: všechny technické akcie, které si vedou tak dobře nemají základy v tradičních obchodních modelech ze kterých vyrostlo tolik společností Fortune 500 - koneckonců i Fortune 1000. Skutečnost, že tolik nových společností operuje - a podle všeho delší dobu ještě bude operovat - ve ztrátě při současných neuvěčitelných hodnotách akcií, je velmi matoucí. My ale všichni víme, že Internet je budoucnost a tak nás tento paradox nepřekvapuje.

Takže blahopřeji, pane Případ, a ať vám to nestoupne do hlavy. (Case - případ - pokus o celkem pitomou slovní hříčku - PK)

