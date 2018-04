AOL 5 - komunikace

Spojení mezi lidmi prostřednictvím počítačové sítě je oblast na kterou AOL klade mimořádný důraz, plně odpovídající významu. Již jsem se zmínil o AOL Instant Messengeru, dneska se podíváme na nástěnky, nebudou se sice týkat VŘSR nebo Dne raketového vojska a dělostřelectva, ale zato nebudou tolik páchnout stuchlinou politrukovských skříní.

AOL ve své snaze udělat své služby co nejpřístupnější pracuje ve velké míře s Keywords - klíčovými slovy, každá stránka má své klíčové slovo které Vás na ní nedostane bez nutnosti se proklikávat vstupními obrazovkami. Například:



Vás hodí sem:



a jedna z Message Boards vypadá takhle:



Vyměňují si tam vzkazy češi i američané kteří někdy v Čechách byli a nebo v typické americké posedlosti hledají své kořeny. Nástěnky jsou monitorovány a řízeny a spamování je stíháno různými způsoby. Spamů ale není tolik, AOL je poměrně uzavřená komunita a pokud nepočítám příležitostně hackery, každý v síti je dohledatelný. AOL má speciální oddělení, které bdí nad dodržováním pravidel slušnosti a je velmi jednoduše dosažitelné a tak můžete přestupníka okamžitě bonznout. Třeba tady v tom chatu použitím tlačítka Notify AOL.



AOL si zakládá na svém přístupu k dětem, vytváří pro ně speciální kanály, radí s domácími úkoly a vůbec si budoucí generaci online předchází jak může. Pro rodiče jsou pak připraveny různé dětské pojistky; při vytváření screenname pro svého potomka můžete definovat omezující věkovou hranici přístupu.

V prvním díle jsem slíbil, že nakonec uvedu kontaktní telefonní čísla AOL pro Českou republiku, zde jsou, přiznám se však že tomu sám pořádně nerozumím a položka surcharge je vyloženě odpuzující. Najde-li se nějaká odvážná školačka která si



stáhne softare a vyzkouší to, budou mne výsledky velmi zajímat.

AOL jako takové není dokonalé, jako ostatně nic na světě (kromě dokonale lysé hlavy) a má své mouchy. Například si nikdy nejsem jistý, zda email z AOL s připojeným souborem projde nebo ne a proto také svoje články posílám přes Yahoo.com. Příchozí připojené soubory to zase přežvejká do nějakách hrůznách souborů mime, které se mi zatím ještě nikdy nepodařilo otevřít. Na druhou stranu díky AOL jsou online lidé, kteří by jinak připojeni vůbec nebyli a to by byla myslím škoda.

Nechci prorokovat Americe Online ani světový rozmach ani brzkou záhubu, je to jedna z cest života v síti a v rámci zachování pestrosti druhů věřím že přežije. Pravděpodobný vývoj ji přiblíží venkovnímu internetovému světu i když k úplnému splynutí nikdy nedojde. Na druhé straně nejeden český zpravodajský server by se mohl od AOL hodně naučit o přehlednosti, rychlosti a vůbec smysluplnosti aktuálních informací online.

Každopádně bych chtěl být přitom až a zda vůbec bude jednou vznikat AOL Czech.

AOL 1. - internet sám pro sebe I.