AOL 3 - co všechno tu je a jak to funguje?

Bezhlavě se pouštím na tenký led, jest mi vysvětlovati něco, čemu sám (a vlastně nikdo) pořádně nerozumím, takže to berte trochu s nadhledem. America Online má po celém území Spojených států roztahanou svoji síť, hlavní část pak v blízkosti DC v Severní Virginii. Na Internet se z AOL chodí přes proxy server. Proč? Aktuální příklad:



Takhle vypadá dnešní (29.10.98) obrazovka AOL Today. Celé Spojené státy žijí chystanou cestou Johna Glenna do vesmíru, proto je to také nejvýraznější upoutávka na této obrazovce. Kliknutí na obrázek Vás dovede na AOL stránku (součást Channel Research and Learn) kde se o něm dozvíte víc.



Zatímco klik na link NASA Countdown již vede mimo AOL, na stránku:



Odkaz na Internet, který je v AOL takhle na ráně - při standartním postupu přes Channels je to již třetí kliknutí - přinese na Web stránku NASA neuvěřitelný provoz. Samozřejmě, každý provozovatel WWW si přeje co nejvíc návštěv, ale nezapomínejme že AOL má 12 milionů členů. Kdyby se třeba jen jedno procento rozhodlo skočit se podívat za jak dlouho John Glenn vyletí do vesmíru, pořád to bude 120 000; jedno procento je velmi hrubě podhodnocený odhad pokud jde o Johna Glenna. A tady pomůže proxy server, který si natáhne a uschová stránku NASA při prvním požadavku spojení a surfaři si pak chodí na něj. Proxy pak již jen monitoruje změny na originálním serveru a upravuje podle nich uložené informace. Záznamy o návštěvnosti si spolu nějakým způsobem vyříkají mezi sebou proxy a na druhé straně v tomto případě server NASA. Tato architektura mi připadá účinná a podpořím své tvrzení obrázkem pořízeným při stahování Netscape Communicator 4.5.



Všimněte si, prosím, v závorce uvedené rychlosti downloadu, můj rekord, který jsem bohužel nezaznamenal, je 272K/sec.

