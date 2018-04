AOL - 2.pokračování

Minule jsem slíbil předvést jaká reklama na Vás vyplave když se připojíte na AOL, tedy když je Online nejen America ale i Vy.



Takže po připopojení mi to nabídlo software, který píše podle diktátu. Této první obrazovce se říká naváděcí, má upoutat pozornost a navíc se jí nelze vyhnout; abyste se dostali dál musíte si dát "Tell me more" jako ve filmu Pomáda a nebo No thanks. Naváděcí obrazovky jsou většinou animované; na této nabíhal text v okně způsobem evokujícím psaní na počítači.

Předpokládejme nyní, že Point & Speak je software o kterém se mi v noci zdá a pokud bude k dispozici za rozumnou cenu, určitě si ho pořídím. V tom případě mne tlačítko Tell me more dostane na výkonnou stránku reklamy a ta vypadá takto:



V malém okénku je další text, který mne má uvrtat ke koupi a jediné co musím udělat je vyplnit své nacionále, adresu a kliknout Order. Pokud jde o placení, to proběhne stejným způsobem jakým platíte za připojení - většina lidí platí kreditní kartou. To že Vám to připíšou na účet je další trik jak zvýšit prodej, většina lidí by musela vstát od počítače, najít peněženku a zadat šestnáctimístné číslo kreditní karty a to by zase odradilo významné procento.

Možná jste si všimli, že naváděcí okno obsahuje jméno SKrasna, to je screenname mé significant other, jak říkají američané. Screenname je jméno, které si sami vytváříte při aktivaci a pak tvoří první polovinu Vaší emailové adresy, tu před zavináčem, a také je Vaším jménem pro Instant Messenger. Screenname vytvořené při aktivaci je screenname hlavní. Kromě toho můžete současně provozovat 4 vedlejší, stačí to tedy pro pětičlenou rodinu Online. Protože má AOL v současnoti asi 12 Mega uživatelů a další screenname zabrali ti co používají AOL Instant Messenger; dá to trochu práce si najít jméno. Nedalo mi to a otestoval jsem některá česká neslušná slova; možná mi nebudete věřit, ale všechna již jsou obsazena; v takovém případě Vám systém nabídne něco jako:

A tady je pokus o použití jednoho slovenského slova jako screenname; z českých nebylo zakázáno žádné, asi nemáme taková špecifiká.



Možná si říkáte, jak může AOL dostat na stránky tolik barev a obrázků a kolik to asi vezme času jednotlivá okna otevřít. AOL je oproti web stránkám rychlé a to ze dvou důvodů. Jednak mají okna velikost pouhých 540x320 pixlů a potom AOL není postavená na HTML. Příště si o tom povíme více, tímto považuji hodinu za skončenou, vemte si věci a půjdeme do jídelny, to všechno v naprosté tichosti ... promiňte, zamyslel jsem se.

