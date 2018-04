Antivirus pro PalmOS

Nevím, jak daleko jsou na tom viry pro PalmOS, ale osobně se domnívám, že zatím to jsou takové ty nevinné viry z počátku éry 386tek, kdy vám na displeji počítač zobrazil nějakou hlášku nebo se dožadoval své "tatranky" :)

Obezřetnosti však není nikdy dost, a tak se může stát, že to co bylo před nějakou dobou pěknou srandou, přestává srandou býti. Pokud jste již někdo měl co do činění s nějakým virem, určitě mi dáte za pravdu, že to bylo hodně na nervy, hlavně pokud ztratíte svá důležitá data