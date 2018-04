Antispamový zákon se týká i mobilních operátorů

Ty získávají peníze na svůj provoz i z prodeje reklamy, kterou automaticky "přilepují" na konec odesílaných zpráv, takzvaných patiček. "Podle nového zákona musí příjemce e-mailu se zasláním reklamy předem souhlasit, a to my nemůžeme zaručit," vysvětluje Oldřich Bajer, proč Centrum přestane s vkládáním reklamy do odeslané pošty.

Antispamový zákon

* má omezit rozesílání reklamních e-mailů a SMS zpráv; adresát musí s jejich příjmem předem souhlasit

* souhlas musí být možné kdykoliv jednoduše a zdarma odvolat

* za porušení zákona hrozí pokuta až 10 milionů korun

* stížnosti řeší Úřad pro ochranu osobních údajů

Pramen: Zákon o některých službách informační společnosti

Podle Bajera částka, o kterou poskytovatelé e-mailů takto přijdou, přesahuje deset milionů ročně. "Řádově naši uživatelé odešlou desetitisíce zpráv denně, základní cena za vloženou reklamu je třicet haléřů za kus," říká Jan Makovička z Email.cz.

Nejistotu provozovatelů, kterým hrozí až desetimilionová pokuta za každý závadný e-mail, mírní ministerstvo informatiky, které zákon připravilo. "Nepovažujeme to za porušení zákona. Jde o individuální adresnou zprávu, vědomě odeslanou uživatelem schránky, nikoli provozovatelem," uvedla mluvčí ministerstva Klára Volná.

"Je to nejednoznačné. Máme vyjádření dvou právníků a každé tvrdí něco zcela jiného," říká Jan Makovička s tím, že Email.cz bude zatím ve vkládání reklamy pokračovat. O stížnostech a případné pokutě za spam přitom bude rozhodovat Úřad pro ochranu osobních údajů, konečný ortel může také vyřknout až soud.

Zákon se týká i rozesílání reklamy na mobilní telefony. Eurotel ji například přidává do SMS zpráv odesílaných ze svých stránek zadarmo. "Služba není s novým zákonem nijak v rozporu. Dojde pouze k drobným úpravám reklamních sdělení v souladu s ním," uvedla mluvčí firmy Diana Dobálová.

Reklamní esemesky operátoři totiž rozesílají jen v rámci vlastní sítě. A souhlas k tomu získávají už při podpisu smlouvy nebo použití předplacené karty. "Zpráva bude zřetelně označena jako obchodní sdělení a bude obsahovat adresu, kde se dá zasílání zrušit," uvedl Ondřej Drábek z Oskara. Podle zákona musí být odvolání souhlasu "jednoduché a zadarmo".