Antimonopolní úřad zahájil řízení s Českým Telecomem

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zahájil v uplynulých dnech s Českým Telecomem správní řízení ve věci porušení evropských soutěžních pravidel. Podezřívá jej ze zneužívání dominantního postavení, což by mohlo ovlivnit obchod mezi členskými státy EU. Úřad současně zastavil správní řízení, které s firmou vedl ve stejné věci podle českého práva.

"Firma brání takzvaným vázáním služeb rozvoji konkurence a vstupu nových operátorů na trh," řekl dnes ČTK předseda úřadu Josef Bednář.

Antimonopolní úřad vytýká Českému Telecomu to, že nabízí cenové plány pro domácnosti a menší podnikatele, které obsahují jako součást měsíčního paušálu takzvané hovorové kredity nebo volné minuty. Podle úředníků to brání rozvoji alternativních operátorů a ve svém důsledku omezuje možnost spotřebitelů získat co možná nejkvalitnější služby za konkurenční ceny.

Pokud úřad operátorovi vinu prokáže, hrozí mu vysoká pokuta. Bednář již několikrát prohlásil, že antimonopolní úřady všech států EU považují zneužití dominance za zvlášť závažné delikty a také je tvrdě trestají. Český Telecom dostal naposledy pokutu od ÚOHS letos v únoru, a to 81,7 milionu korun.

Konkurence Telecomu se již ozvala i proti nové nabídce firmy na bezplatné volání o víkendech a mimo špičku. Tele2 proto ÚOHS požádala, aby tyto služby zakázal. Podle mluvčího Telecomu Vladana Crhy ale mohou s obdobnými tarify přijít i alternativní operátoři. "Záleží jen na jejich marketingové strategii," uvedl.

Mluvčí Contactelu Pavel Rusý označil ale nabídku Telecomu za další v řadě případů zneužití monopolního postavení dominantním operátorem. Dodal, že obdobnou nabídku znemožňuje konkurenčním firmám současné nastavení propojovací smlouvy. Od určitého objemu volání by totiž na službu dopláceli.