Anti-iPhone na jedno použití za 160 korun. Při recyklaci dostanete polovinu zpět

Není to tak dávno, co jsme vás informovali o rozhodnutí dosud neznámého distributora nabízet na evropských trzích mobil na jedno použití, jehož cena by neměla překročit 325 korun. Nyní výrobce mobilů na jedno použití, americká společnost Hop-On, představila ještě lákavější nabídku.

Nový mobil na jedno použití Hop 1800 se totiž ve Spojených státech začne prodávat za 10 dolarů, tedy v přepočtu za 160 korun. A to není všechno. Pokud majitel vrátí použitý mobil k recyklaci, dostane nazpátek pět dolarů (80 korun), tedy polovinu původní částky.

Nový mobil na jedno použití se bude opět prodávat například v drogeriích a je určen především pro turisty, kteří jej využijí s předplacenou kartou. Využití jistě najde i jako záložní telefon, výrobce Hop-On sám provozuje virtuálního operátora Graffiti Wireless.

HOP 1800 je ultrajednoduchý mobil, který postrádá displej. Existuje jak v americké verzi s podporou pásem GSM 850/1 900 MHz, tak ve verzi evropské s podporou pásem 900/1 800 MHz. Použít jej mohou i zrakově postižení, jelikož klávesy mají plasticky vyvedené Braillovo písmo.

Vyzvánění je polyfonní šestnáctihlasé a nechybějí ani vibrace. Vzhledem k absenci displeje nejsou podporovány SMS zprávy. K dispozici je rychlé vytáčení až osmi čísel. Vestavěný telefonní seznam chybí. K telefonu lze připojit i sluchátko.

S baterií Li-Ion s kapacitou 600 mAh telefon vydrží na příjmu 150 hodin, nepřetržitě telefonovat lze po čtyři hodiny. Rozměry telefonu na jedno použití jsou 96,6 x 41,6 x 14 milimetrů. Hmotnost má nízkou hodnotu 77 gramů.

Telefon by měl být dostupný i v Evropě a Asii.