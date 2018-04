Anthrax test v Palmu - Visor Pro jen za $249 - a další aktuality

Visor Pro už jen za $249!

Handspring včera upravil cenu prvního Visora s 16 MB RAM - Visora PRO - nová cena je o $50 nižší a dělá $249. Handspring ale již dřív nabízel na tento počítač slevu formou $50 rabatu. Snížení ceny může být i reakcí na nedávnou úpravu ceny konkurenčního modelu Palm m125.

PocketPC v testu Reworldu

Server Revoworld (zaměřený, dle názvu, na počítače Revo) podrobil detailnímu testu PocketPC počítač Casio E125. A závěr? PPC je vynikající videopřehrávač, off-line web browser, čtečka eTextů. Prostě ideální na zobrazování. Na druhou stranu pro oblast dat, jako jsou PIM, či kancelářské programy, je Revo stále lepší.

Test na Antrax v Palmu!

Za $50 můžete mít zařízení, které zanalyzuje vzorek vaší krve na anthrax - výsledek se vám zobrazí do 10 minut na obrazovce Palmu! Dánská výzkumná laboratoř Cantion pracuje na technologiích a modulech, které by měly umožnit analyzovat vzorek krve na cokoliv - od AIDS až po rakovinu.

Článek na toto téma přinesl Wired News.

Prasklo vám sklo na Sony Clié?

Jestli máte nepoškozené LCD, tak zde vám opraví prasklé sklo na modely Clié 710/760/770. Nachystejte si ale $99,99 :-(

Na stejné adrese vám opraví sklo i na jiné modely (Palm V/Vx a Palm IIIc - oprava je levnější, "jen" $75). Skutečně - stojí za to o svůj displej pořádně dbát...

Dragon Bane II Contruction Kit

Učaroval vám RPG Dragon Bane II? Tak to pro vás mám jednu super zprávu - nyní si můžete stáhnout zdarma desktopovou aplikaci na tvorbu a distribuci vlastních příběhů a map.



Palmy IIIc, Vx a VIIx skončily v "Síni slávy"...

Palm Inc. přesunul na svých stránkách výše zmíněné modely do sekce Handheld Hall of Fame - tam jsou modely, které již Palm přestal vyrábět. Palmy IIIc a VIIx si nicméně lze stále ještě v PalmStore koupit, ojediněle se dá koupit i nový Vx.