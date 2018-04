Antény KATHREIN používané operátory GSM v ČR

V minulých dvou letech se často na stránkách Mobil serveru i v konferenci gsm@bajt.cz rozvíjela diskuse o tom kterak rozeznat zda rozestavěná site patří Eurotelu nebo Radiomobilu. V podstatě s velkou přesností se dalo určit, čí že to je BTS.

Jak ukáže následující článek, není to tak jednoduché, protože oba operátoři používají antény od firmy KATHREIN. Není mi známo, že by montovaly antény jiných výrobců, i když je to dost pravděpodobné.

Díky ochotě fy KATHREIN vás tedy mohu pozvat na krátkou procházku rozmanitým světem tak důležitých GSM komponentů. Protože nejsem žádný odborník na vysílací techniku, pokusím se zdržet se nadměrných komentářů k technické stránce věci. Určitě se najde někdo, kdo k vysílacím diagramům podá fundovanější výklad.

Nemá cenu uvádět katalog jako celek, vybral jsem jen několik typických nebo zajímavých příkladů z každé skupiny. Časem se snad povede zpracovat materiál jako celek, když se téma ukáže býti zajímavým.

1) Směrové antény Eurocell Panel

Anténa se ziskem 14 dBi - konektor zespodu

Anténa se ziskem 17 dBi

Jsou různých rozměrů se šířkou paprsku 65°, 90°,105°, 120° a 160° Zisk 6.5 až 18.5 dBi a sklonem vyzařovaní do 15°.- konektor zezadu (všimněte si užšího vertikálního paprsku, vzhled antény totožný s předchozí).

Anténa s nastavitelným sklonem až 15°

- opět obdobný vzhled, ale diagram vyzařování lze měnit s úhlem sklonu.

2) Směrové antény Eurocell F-Panel

Užší antény krásného designu určené k instalaci na více opticky citlivá místa. Najdeme je ale i na místech, kde na kráse zase tolik nezáleží. Šířka paprsku 90° - 200°.

Zajímavá anténa s přídavným subreflektorem a velkým "záběrem" do šířky

3) Všesměrové antény OMNI

Převážně Radiomobilem používané tyčové antény, které můžeme najít jak v městské zástavbě tak v otevřeném prostoru. Opět najdeme mnoho různých variaci. A to jak jednotyčové, tak dvoutyčové s oddělenou vysílací a přijímací anténou. Způsoby uchyceni jsou různé. Většinou zespoda upnuté sponou ke stožáru. Vyskytují si i varianty s úchyty na obou koncích.

Klasická přijímací/vysílací tyč

Dvoujednotková anténa

s oddělenou přijímací a vysílací anténou ( tvoří ji dvě tyče s různou výškou)

4) Antény pro pokrývání vnitřků budov

Není vždy nutné stavět po městě věže, když existuje velmi elegantní řešení jak dosáhnout kvalitního pokrytí uvnitř budov třeba i desítky metrů pod zemí.

A to je zatím k anténám všechno. Pokusíme se zpracovat celý materiál doplněný o velmi odvážné fotografie od pana Vintra. Také věřím že ostatní výrobci antén poskytnou nějaké bližší specifikace. Bohužel se Motorola ani Siemens zatím neozvali.