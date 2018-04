Anonymita na mobilech - tentokrát s námi nesouhlasíte?

Dovolím si vám nyní předložit několik názorů z těch, které k nám dorazily prostřednictvím e-mailu. Texty nejsou upravované a představují průřez došlými maily. Nesouhlasné maily však v korespondenci jednoznačně převážily.

NESOUHLASNÝ

"Po precteni vaseho clanku, tykajiciho se identifikace volajiciho jsem trochu nadzvizen pomerne uzkym spektrem Vaseho pohledu na vec, a to do te miry, ze me to primelo k reakci. Domnivam se, a jsem mirne zklaman, ze Vas pristup k veci je veden pouze urazenou jestinosti (co si to ty lidi dovoluji, nepredstavit se mi jeste pred zavolanim ?!). Skutecne duvody k popreni cisla volajiciho mohou byt (podle meho nazoru) i velmi odlisne a rozdelil bych je do dvou zakladnich smeru :

1) technicke priciny,

A) volani z pobockovych ustreden pres GSM branu, se spolecnym celularnim cislem pro cely podnik (mnohdy i nekolik set zamestnacu), zverejnenim tohoto cisla (pouzivaneho pouze pri volani z pobocek na mobilni cisla prislusneho operatora) by doslo k mylne domence, ze volajici si jiz konecne poridil mobil - ale to se da vysvetlit pri probihajicim hovoru, podstatne horsi a ke zcela zbytecnemu volani vedouci, je situace, kdy se volajici nedovola, ale identifikace zustane ulozena u volaneho, a ten se zcela marne pokousi dovolat na naprosto nesmyslne cislo, kde, pokud se vubec dovola na ustrednu, spojovatelka samozrejme nevi, kdo ho z ktere pobocky volal

B) volani z pobockovych ustreden, majicich vyclenenou serii cisel pouze pro odchozi volani na kterou se vsak neda dovolat - dusledky stejne viz A)

2) osobni priciny

pracuji jako soudni znalec a z titulu svoji profese jsem nucen se stykat s lidmi tech nejruznejsich vrstev a trid, ty nejhorsi nevyjimaje. Z duvodu ochrany svoji osoby a tez sveho soukromi musim bohuzel peclive vybirat, komu moho a komu nemohu sdelit svoje telefonni cislo, ktere z praktickych duvodu nemohu a taky nehodlam obmenovat kazdy mesic. Vzhledem k tomu, ze operatori (Eurotel jiste) neumoznuji jednorazovou blokaci ID pri odchozich hovorech, ackoliv je to snad funkci kazdeho telefonu, nezbyva lidem s podobnym motivem jako mam ja (a muze se jednat i o umelce, politiky apod.) nez zablokovat odchozi ID trvale. Osobne (a toho pravdepodobne dosahnete jednoduchou dohodou s Vasimi blizkymi stejne jako ja) to resim tak, ze v predvolbe lidi, kteri nemohou meho cisla zneuzit, mam implementovanu predvolbu *31++, ktera umozni identifikaci. Pokud bych ale volal, kuprikladu Vam, tak mym hovorem dotcene opovrhnete, a co si o me budete myslet, vyplyva mezi radky z Vaseho clanku.

Zijeme v zemi, ktera chce byt liberalni a jejiz obcane by meli byt k sobe tolerantni. Vase reseni (telefony bez ID neprijimat) je Vasi veci do toho okamziku, nez zacnete identifikaci vymahat uvodni vetou pred zavesenim. Jak rika klasicka definice "moje svoboda konci tam, kde zacina svoboda toho druheho". Protoze si Vas vazim, rad bych, abyste s trochou pokory uvedene argumenty zhodnotil a zamyslel se nad zmenou nazoru na tuto vec."

K pochopení i jako námět:

"reaguji na Vas clanek o identifikaci ci neidentifikaci volajiciho a potlaceni cisla. Taky nemam rad, kdyz mi nekdo vola a zamerne nechce, aby se identifikoval. Krome problemu s digitalnimi ustrednami, ktere jste popsal, je podobny problem i v samotnem Eurotelu - Muj pripad: pracuji pro zdravotnicke sluzby, vcetne zachranne. Casto mivam neprijemne hovory, takze CLIR je v nekterych pripadech pro mne nutny. Jake bylo ale me prekvapeni, kdyz jsem po objednani sluzby u ET zjistil, ze CLIR je sice mozne, ale nemohu si stanovit, abych mel permanentne CLIP a nekterym vybranym hovorum priradil CLIR. U ET je mozne pouze opacne, tedy CLIR vsem a pokud chci CLIP, musim si to namackat v telefonu pro kazdy jednotlivy hovor (coz dost zdrzuje, navic casto volam z tel. seznamu). Zkousel jsem i fintu, ze do seznamu zadam cislo i s CLIP sekvenci ( *31#), pak ale zase ze seznamu na toto cislo neodeslu SMS ( mam M cd920 - z Erika GH 688 to pry jde). Tazal jsem se cilene v ET, bylo mi receno, ze to je z technickych duvodu a pokud chci permanentni CLIP, nemuzu selektivne CLIR volit. Protoze jsem jeden cas mel i Paegas, tam to jde.

Cili shrnuto, i ja patrim k tem, kteri, bohuzel potlacuji sve cislo, aniz to zamysleji, protoze ne vzdy si vzpomenu to CLIP namackat."

NESOUHLASNÝ

"1) "......se necítím povinován brát telefon, pokud mi volá někdo, kdo záměrně potlačuje zobrazení svého čísla"

Toto je stejne, jako bych se nyni pohorsoval nad tim, ze pisi na mail preso@... a nikoli jmeno.prijmeni@.... Myslim, ze je kazdeho osobni vec, zda odesila sve cislo ci nikoli. Ja osobne lidem, kteri mne jiz maji v seznamu, cislo odesilam, ale naprosto cizim lidem, napr. pri volani na inzerat, nikoli. Nikdy nevim, jak muze byt toto cislo zneuzito. Tuto myslenku podporuje i neochota operatoru vydavat verejne telefonni seznamy. Situace by byla zcela jina, kdyby moje cislo po ukonceni hovoru nezustavalo v seznamu prijatych hovoru volaneho. Jinak to lze prirovnat k tomu, kdyz se rozhodujete, zda rozdavat mobilni cislo na potkani (napr. na vizitce) ci nikoli. Take bych mohl rict, ze nejsem povinovan volat nekomu, kdo mi nechce dat sve mobilni cislo. A navic - nebrat hovor jen proto, ze nevim, kdo mi vola, povazuji predevsim za nevychovanost.

2) "...S25 totiž rozlišuje volání přes analogovou ústřednu od volání se zamezenou identifikací volajícího. .."

Neni toto (ciste nahodou) "sekani patek" cloveka, ktery chce zduraznit, ze ma drazsi telefon, ktery ma navic funkci, jiz lze oslnovat "ty chudaky s dotaky"?

A jak toto resite v kancelari nebo doma s pevnym analogovym telefonem? To radeji neberete zadny telefon, abyste snad nezvedl nektery s potlacenym cislem? Asi se mylim, Vy mate jiste i doma ISDN....

3) Z vyse uvedenych duvodu upravuji sve cislo v pate tohoto mailu, protoze Vas neznam a cislo povazuji za duverne. Pouze vzhledem k obsahu Vaseho clanku to cinim touto formou, obvykle pouzivam spolecensky prijatelnejsi zpusob.

Vysvětlující:

"dovolím si nesouhlasit. U mobilního telefonu si já sám mohu rozhoudnout zdali chci a kdy aby číslo bylo vidět nebo ne. Ale u telefonní ústředny to bohužel většinou nejde udělat individuálně pro jednu linku, a když tak pouze správce ústředny, a také si nemohu určit, že pro tento hovor nechci číslo zobrazit a pro tento zase ano. Jednodušší je potom to zakázat pro celou telefonní ústřednu."

"chtel bych reagovat na Vas nazor, ze by se u ustreden melo zobrazovat jejich cislo. Duvod, proc se tak nedeje, je velmi racionalni. Temer kazda vetsi ustredna ma totiz vyhrazeny nejake odchozi linky, casto i mobilni (tzv. GSM brany). Ucastnik takove ustredny Vam tedy zpravidla vola z uplne jineho cisla, nez na jake se mu muzete dovolat. Navic je tak administrativne zajistena definovana odchozi kapacita - tj. ze odchozi linky se nebudou vyuzivat jako prichozi, coz by mohlo vest k zahlceni GSM bran.

Je samozrejme na kazdem, zda prijme anonymni volani ci nikoli. Ze zkusenosti vim, ze Vam podobnych je mene nez jedno procento. Myslim tedy, ze chyba neni na strane spravcu ustreden."

Nemusí to fungovat:

"Jeden poznatek k Vasemu clanku.

Mam ET a u nej moznost nezobrazeni volajiciho. Stalo se mi, ale kdyz jsem volal na pevnou sit, konkretne Aliatel (02/8303 3333) do Prahy ze me cislo videli. Na ET jsem nezjistoval jak je to mozne, ale od te doby moc neverim na nezobrazeni alespon od ET."

Redakční či autorské komentáře jsme tentokrát k mailům nezařadili, protože náš názor jsme formulovali již v první části článku. Všem účastníkům debaty děkujeme za ochutu jít se svým názorem na trh.

Zda převáží volání s identifikací či bez ní, to ukáže jen čas.

Poznámka na závěr: existuje funkce, která se jmenuje CLIRI, tedy ignorování zamezení identifikace volajícího. Tato funkce není běžně v ceníku a k dispozici ji mají jen privilegované osoby - například Policie, politici, špičkoví manažeři. Její funkce je asi zřejmá - i když si volající nastaví, že jeho číslo nemá být zobrazováno, přesto se zobrazí. Pokud si tedy myslíte, že předsedovi sněmovny voláte nadávky anonymně, jste na velkém omylu. Jediná možnost, jak z mobilu volat bez možnosti identifikovat číslo u volajícího s CLIRI, je vyndání SIM karty. Pak ale lze volat jen 112 ...