Anna se odhaluje. Pokusí se zachránit umírající Symbian

Po ohlášení nové strategie generálním ředitelem Nokie Elopem se zdálo, že to má Symbian spočítané. Ač to dlouho vypadalo, že Symbian už nikoho nezajímá, reakce trhu byly poměrně turbulentní a Nokia trochu přibrzdila. Podle posledních zpráv se na letošek chystá několik nových Symbian přístrojů (včetně tento týden představených modelů X7 a E6). Nokie s Windows Phone 7 se přitom dočkáme až koncem roku.

Původně to mělo být jen vylepšení, které Nokia označovala jako PR2. Nejde tedy v plném slova smyslu o nástupce Symbianu ^3, ale spíše o jakýsi balíček inovací, tedy to, co známe z Windows jako Service Pack. Nokia se navíc rozhodla, že nové verze svého operačního systému označí ženskými jmény, aby se tak uživatelé lépe orientovali v tom, co mají v telefonu očekávat. První vylepšení začíná na A, proto Anna. Další verze budou v abecedě postupovat. Místo složitého 3rd Edition Feature Pack 2 tak budou mít nové verze jednoduché jmenné označení, tak jak to známe i z dalších (nejen mobilních) platforem.

Nově oznamované přístroje dostanou i grafický akcelerátor, což by mělo přinést rychlejší odezvu uživatelského rozhraní. Ovládání by se mělo zrychlit i na starších modelech, protože se vývojáři snažili i o optimalizaci jádra. Kromě toho Anna přinese nový vzhled, vylepšený a rychlejší internetový prohlížeč a několik vylepšení při zadávání textu. Pár nových funkcí přibude i do Ovi Map.

Nový vzhled i funkce

I když v pravém slova smyslu nejde o novou verzi Symbianu, vylepšení, kterých se dočká uživatel, je poměrně dost. Na první pohled si všimneme nových ikonek, které se zaoblily. Jsou jednoznačně nejviditelnější novinkou, kterou nový Symbian přináší.

Je otázkou, nakolik se Nokia vydala správnou cestou. Když si totiž nové ikonky porovnáme s konkurencí, zůstanou jisté rozpaky. Ale je to pochopitelně věc názoru.

Nový Symbian Anna se odhaluje Nový Symbian Anna se odhaluje

Totéž platí i o dalším vylepšení. Nově je v Anně k dispozici softwarová QWERTY klávesnice i při zobrazení na výšku, dosud jej Nokia nabízela jen v zobrazení na šířku. Standardní zobrazení alfanumerických kláves ale (s největší pravděpodobností) zůstane zachováno. Nokia tím v podstatě srovnala krok s konkurencí, když u řady telefonů s Androidem či Windows Phone 7 není při zadávání často ani jiná možnost, než právě QWERTY klávesnice.

Nový Symbian Anna se odhaluje Nový Symbian Anna se odhaluje

Nač už uživatelé ale čekali dlouho, je rozdělená obrazovka při zadávání polí například do webového prohlížeče. Dosud při zadávání textu zmizel původní obraz, a tak se mohlo stát, že uživatel nevěděl, co napsat. Problémem mohla být například tzv. CAPTCHA, tedy ověření pomocí kódu, který je třeba zadat ve formuláři na webových stránkách. V nové verzi už původní web zůstane zobrazen.

Nový Symbian Anna se odhaluje Nový Symbian Anna se odhaluje

Webový prohlížeč by měl být v nové verzi rychlejší a snadněji ovladatelný, v menu přibude několik nových odkazů, které práci výrazně zpříjemní. Přímo přibude například možnost práce se záložkami, přístup k nastavení či přepínání otevřených oken. Zůstává zachována podpora Flashe, v tomto případě to bude Flashlite 4. Inovací se dočká také galerie fotografií, která umožní snazší sdílení obrázků.

Sociálně síťový svět

Velkým hitem současnosti jsou sociální sítě. Nokia zatím nabízí aplikaci "Sociální sítě" podporující jen Facebook a Twitter. I tato aplikace se dočká hned několika vylepšení. Především by měly jít na Facebook lépe nahrávat obrázky ve vyšším rozlišení, u Twitter klienta odstraní několik chyb. Podle prvních informací by měla služba již brzy začít podporovat i další sociální sítě, spekuluje se zejména o Foursquare. To ale nikdo z Nokie nechtěl oficiálně potvrdit.

Nový Symbian Anna se odhaluje

V každém případě se podpory Foursquare dočkáme v Ovi mapách. Ty rozšíří svoji podporu sociálních sítí o lepší sdílení pozice nejen mezi uživateli, ale také prostřednictvím Facebooku, Twitteru a právě Foursquare. Svůj check-in tak budete moci udělat přímo v mapách a nebude potřeba spouštět další aplikaci. Svoji polohu půjde sdílet, kromě obligátní SMS, také e-mailem. Novinkou, kterou znají již majitelé nejnovější E7, je plná integrace programu Microsoft Communicator Mobile, tedy mobilní verze Office Communicator.

Pohyb v rámci různých sociálních sítí by mělo uživatelům přinést i rozšíření jednotného přihlášení, tzv. Single Sign On (SSO). To dosud fungovalo jen u některých služeb, nyní už bude k dispozici téměř všude. Pro uživatele to znamená, že jeho identita je spojena se SIM kartou. Proto mu stačí se ke službám přihlásit jen jednou, a pak už se přihlašuje jen do OVI. O nic dalšího se nemusí starat. Pokud SIM kartu přenese do jiného telefonu, systém už se neptá na uživatelské jméno, ale stačí potvrdit heslo. Vše ostatní se přenese automaticky.

I pro starší modely

Prvními telefony, které nabídnou Symbian Anna, jsou nově představené přístroje Nokia E6 a X7. Několik týdnů po uvedení těchto modelů bude Symbian Anna k dispozici i pro další přístroje. V tiskové zprávě se hovoří o modelech Nokia N8, Nokia E7, Nokia C7 a Nokia C6-01, a to jak pro nové, tak již zakoupené přístroje. Na rozdíl od E6 a X7 nemají starší telefony k dispozici grafický akcelerátor, ale i díky optimalizaci jádra by mělo dojít ke zrychlení uživatelského prostředí také u starších přístrojů.