Anketa: Deset let, nebo měsíc? Jak často měníte mobil?

0:09 , aktualizováno 0:09

Mobil je dnes už prakticky spotřebním zbožím. Snad ani sami výrobci nečekají, že by sloužil déle než několik let, čemuž dnes odpovídá situace na trhu s rychle se měnící nabídkou. Zajímá nás, jak často dostanete do ruky vlastní nový mobil vy.