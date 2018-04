Animovaný task manager, konvertor teplot, propracovaný diář a další programy zdarma (PalmareFreeware 113)

Pokud patříte mezi fanoušky programů, za které nemusíte platit, zveme vás na další procházku z této softwarové kategorie. Na vaše kapesní počítače míří osm programů ze světa PDA freeware.

Naše downloadové odkazy směrují většinou mimo náš server. Nemůžeme ovlivnit to, že tvůrce aplikace změní odkaz, aplikaci stáhne, či jeho server má výpadky. Nemůžeme samozřejmě zajišťovat rozesílání takto problémových aplikací e-mailem. Z tohoto důvodu jsme ovšem rádi, když nás na problémy s downloady upozorníte - většina z nich je totiž způsobena novou verzí a změnou URL. Děkujeme za pochopení.

PALM OS

TempConv by Lauben v1.1

Potřebujete-li někdy převést jednu teplotní jednotku do druhé, poslouží vám k tomu program TempConv. Ten dokáže konvertovat jednotky mezi stupni celsia, fahrenheita, kelvina, rankina a reaumura.

Stahujte zde

PolyNote v0.7.1

Zajímavý freewarový prográmek, který umí ručně psané i kreslené poznámky a jejich vzájemnou kombinaci. Aktuální verze fixuje několik chyb z těch předchozích a přináší pár nových funkcí do programu.

Stahujte zde

Tapes Label v1.0

Program pro zaznamenávání informací o vašich video či DVD nahrávkách. Kromě názvu můžete volit i z kategorií (lze libovolně editovat), formátu, nastavit délku, datum pořízení videa a mnoho dalších informací. Pro případ vyhledávání lze záznamy podle výše uvedených kritérií filtrovat.

Stahujte zde

A5 v0.1j(6)

Týdenní diář v klasickém PalmOS Datebooku chybí a jednu z jeho možných náhrad vám dnes představujeme. Můžete pracovat s barvami kategorií, vlastními ikonami, samozřejmostí je vlastní vstup položek. Nechybí alarm či denní přehled a spousta dalších funkcí, které u takovéhoto programu využijete.

Stahujte zde

POCKET PC

IECleaner v1.0

Máte-li obavy z toho, že se někdo dozví, na jakých stránkách jste se svým PDA surfovali, je nutné čas od času vymazat informace, které se v prohlížeči zaznamenávají. Program IECleaner tohle vše udělá za vás, stačí jen stisknout tlačítko Clean temp directory a o nic víc se nemusíte starat.

Stahujte zde

deltaLock v0.01

Program deltaLock je jednoduchou aplikací, která po svém spuštění zablokuje tlačítka a téměř vypne obrazovku. Na ní zůstanou jen tři tlačítka, která je nutné pro aktivaci zařízení postupně stisknout a následně potvrdit tlačítkem unlock. Vhodné například pro poslech hudby atd. Program je šířen pod GPL licencí.

Stahujte zde

Dynamo v1.02

Dynamo je animovaný task manager pro PocketPC 2003. Pro lepší představu, jak funguje, můžete shlédnout tuto animaci - program vypadá opravdu úchvatně! Pro jeho instalaci a následné spuštění však musíte disponovat výše zmíněným OS a na počítači mít nainstalován .NET framework verze 1.1.4322 a vyšší. Pro registraci tohoto freewaru použijte klíč PPDTXVDAAYUBWED (nejedná se o warez, takto pouze nabádá výrobce :)

Stahujte zde

Water Theme

Water Theme je soubor témat s vodními motivy pro váš kapesní počítač. Tématka jednoduše přesuňte do složky My Documents ve vašem PDA a následně to vybrané zvolte v Today a potvrďte.

Stahujte zde