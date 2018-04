Ani na dovolené bez ICQ: s T-Mobile stojí data v EU stejně jako doma

Ceny za roaming jsou každoročním evergreenem našich mobilních operátorů. Nedávno ohlásila Telefónica O2 pokračování své nabídky Smart Roaming. T-Mobile kontruje dobře mířeným pravým hákem – snižuje totiž ceny za přenesená data ve 29 zemích na stejnou úroveň jako v Česku. Za přenesený kB s APN internet tak zákazník zaplatí 0,06 Kč, v případě přístupu přes APN wap přijde přenesený kB na 0,59 Kč. Podle všeho zůstává zachováno dosavadní účtování datových přenosů po 100 kB (10 kB u WAPu). I tak jde o poměrně citelné snížení cen.

Nižší ceny si budou užívat majitelé tarifu Happy Roaming a roamingových zvýhodnění EU a Cestovatel od 1. července letošního roku. Při připojení z počítače nebo notebooku prostřednictvím datových karet IP Wireless/4G Combi Karta, Huawei E220, Option ExpressCard, Option Globetrotter EDGE, Option EDGE Combo, Sony Ericsson GC85 a Siemens ES75 lze navíc sledovat výši datového roamingového účtu s pomocí nové verze software web'n'walk manager. Ten umožňuje automaticky sledovat objem dat přenesených v roamingu a dokáže i upozornit na dosažení určitého limitu přenesených dat.

Navíc v 11 zemích, kde je k dispozici roamingové zvýhodnění Cestovatel, bude stát stejně jako v Česku i MMS zpráva. Tím T-Mobile srovnává krok s O2, které už delší dobu nabízí jednotnou cenu za MMS ze zahraničí. Nicméně O2 nabízí cenu 9,28 Kč u všech zemí, zákazníci T-Mobile si výhodnou cenu mohou užít jen v sítích T-Mobile, tedy v 11 zemích.

Levněji i z fotbalu

Tarifní zvýhodnění EU se již od začátku února vztahuje i na státy Evropského hospodářského prostoru (Island, Lichtenštejnsko, Norsko), v době konání Mistrovství Evropy ve fotbale (přesněji od 1. do 30. června 2008) k nim přibude i Švýcarsko, kde se část šampionátu odehrává. Cestovatel je aktuálně k dispozici v Černé Hoře, Chorvatsku, Maďarsku, Makedonii, Německu, Nizozemí, Polsku, Rakousku, Slovensku, Velké Británii a v USA. Zvýhodnění funguje na stejném principu jako Vodafone Passport, v případě odchozího hovoru uživatel zaplatí sestavovací poplatek a pak nízkou cenu za minutu hovoru, příchozí hovor stojí jen sestavovací poplatek.

Bonbónkem letní roamingové nabídky T-Mobile je možnost volat bez přerušení při přejezdu hranic do Rakouska. Doposud bylo zvykem, že při přechodu z jedné mobilní sítě do druhé byl hovor ukončen. Pokud je ale vaším operátorem T-Mobile a vyrazíte po 30. květnu 2008 do Rakouska, bude hovor pokračovat, i když se jejich telefon připojí do sítě rakouského operátora. Rozhodně se tak vyplatí si ještě před hranicemi zavolat – telefonát bude totiž stále účtován podle standardního ceníku, nikoliv roamingového. Takže i za hovor z Rakouska zaplatíte stejně jako v Česku. Jen si dejte pozor, stejně to funguje i v opačném směru. Proto si při návratu počkejte, až se telefon připojí do české sítě.

Novinka je k dispozici na devíti silničních hraničních přechodech s Rakouskem: České Velenice/Gmünd; Dolní Dvořiště/Wullowitz; Halámky/Neunagelberg; Nová Bystřice/Grametten; Přední Výtoň/Guglwald; Hatě/Kleinhaugsdorf; Hevlín/Laa an der Thaya; Mikulov/Drasenhofen; Poštorná/Reintal.

Co si přichystá Vodafone

Ještě tento týden zveřejní své nové roamingové tarify Vodafone. Informace z tiskové konference přineseme už zítra! Zatím to ale vypadá, že se nám souboj operátorů slušně rozjíždí – Telefónica O2 cílí především na ty, kteří do zahraničí vyrazí na dovolenou a její Smart Roaming je k dispozici především v typicky dovolenkových zemích, a to včetně těch exotických jako je Egypt, Tunisko, Thajsko nebo Malajsie.

Naopak Cestovatel je vhodný pro všechny, kteří cestují do zahraničí pracovně. Z dovolenkových zemí se totiž týká jen Černé Hory a Chorvatska. Přece jen, časy dovolených v Maďarsku jsou už pryč. Na druhou stranu, pracovní cesty do zemí EU jsou pro řadu Čechů samozřejmostí. A právě na nich využijí i levnější data.