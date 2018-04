Angry Birds se stěhují do vesmíru. A tvůrcům přinesou další miliony

Šedesát nových úrovní a šest nových ptáků, kteří využívají všech výhod i nevýhod nulové gravitace, se pustila do nového boje. Nová verze je od čtvrtka ke stažení v aplikačních obchodech App Store a Google Play (dříve Android Market - pozn.red.).



Naštvaní ptáci začali snášet zlatá vejce. Loni vydělali sto milionů dolarů, desetkrát víc než v roce 2010, a prasata už kosí ve víc než šesti stech milionech chytrých telefonů. Letos propukla ptačí mánie i na Facebooku. Z mobilních her se tak stává jeden z nejrychleji rostoucích trhů. A nové tablety tomu jen nahrávají.

Šéf Applu Tim Cook považuje hry za jednu z klíčových aplikací pro nový iPad, který i kvůli multimediálním orgiím vyfasoval displej s vysokým rozlišením a silnější procesor. A vývojáři mu dávají za pravdu. Podle poslední studie analytiků z Jupiter Research má tabletový herní trh raketově růst.



Větší displeje a vylepšená grafika zvýší podle odhadů prodeje nejen samotných her, ale i virtuálních pomůcek nebo vylepšení ve hrách. Letos vytěží herní vývojáři z majitelů tabletů necelou půl miliardu dolarů, do dvou let už by to měl být šestinásobek: 3,1 miliardy dolarů.

"Majitelé tabletů mívají také vyšší příjmy. A pořádné hry je dokážou přesvědčit k tomu, aby otevřeli své nadité peněženky. A přesně to dělá z tabletových her lukrativní byznys budoucnosti," říká autorka studie Charlotte Miller. I proto si věštci z Jupiteru myslí, že by tabletové hry mohly do čtyř let tvořit třetinu veškerého herního byznysu pro mobilní zařízení.