Angel od Českých radiokomunikací přinesl bezdrátové ADSL i do Prahy

Dne 13. listopadu zprovoznily České radiokomunikace (ČRa) službu pro bezdrátové telefonní a internetové připojení prodávané pod názvam Bluetone Angel také v Praze a okolí. Ve vyhrazeném pásmu na frekvencích kolem 3,5 GHz je využíván systém Netro Angel, který díky modulaci OFDM dokáže zákazníky pokrýt i pomocí odrazu a ohybu signálu. Za cenu od dvou tisíc korun měsíčně tak mají zákazníci možnost připojit jeden až šest telefonů a internet rychlostí 512/128 kb/s nebo 1024/256 kb/s.

České radiokomunikace hovoří v nadsázce o bezdrátovém ADSL, ve srovnání s ADSL po drátech Českého Telecomu je Bluetone Angel podle ČRa o 10 - 15 % levnější, při tom objem dat není omezen a poměr agregace dosahuje příznivějších hodnot. Pražská základnová stanice Angel je umístěna na žižkovském vysílači, pokrývá velkou část Prahy a také okolní města, jako je Kladno, Brandýs nad Labem a Říčany. Technici ČRa zájemcům případně proměří signál Angelu v jejich lokalitě.

Od 15. července zprovoznily ČRa připojení systémem Angel v Plzni, Brně a Ostravě u více než 100 zákazníků, dalších 300 má v těchto lokalitách Angel objednáno. ČRa uvádějí, že do konce roku jsou limitováni dodávkami zařízení. Výrobce systému Angel, firma Netro, právě rozjíždí nové výrobní kapacity, ČRa v příštím roce předpokládají instalaci 500 až 1 000 terminálů měsíčně a do konce roku by chtěly prostřednictvím Angelu připojit asi 10 000 zákazníků, což by podle jejich odhadů mohlo obnášet asi 17 až 20 % trhu širokopásmového připojení.

Technologie Angel umožňuje individuální nastavení přenosových parametrů koncových stanic a dynamického přidělování hlasových kanálů. Umožňuje zvýšit dosah stanice na 30 km, aniž by vyžadovala přímou viditelnost. Pásmo 3,5 GHz je díky licencím vyhrazeno pro jednotlivé provozovatele, nehrozí tedy zmatek známý z pásma 2,4 GHz.

Je zajímavé, že Radiokomunikace praktikují u zákazníků připojených Angelem překlad IP adres (Network Address Translation, NAT), což může v některých případech přinášet problémy. Na druhou stranu nejsou kvůli tomuto opatření dostupné otevřené porty na počítači klienta a dochází tak k bezděčnému firewallingu. Provozovat veřejný server za terminálem Angel by navíc nemělo velký smysl, kapacita spojení od zákazníka do internetu je nižší než kapacita k zákazníkovi.

Nebude v Praze těsno?

Frekvenční rozsahy přidělené jednotlivým držitelům licencí nejsou neomezené. Teoreticky by se Angel mohl stát obětí vlastního úspěchu, když by mu kapacita frekvenčníh pásma začala docházet. Vzhledem k počtu plánovaných účastnků jsou však takové obavy předčasné.

Zaútočit může i konkurence, ČRa nejsou jediným držitelem licence pro pásmo 3,5 GHz. Společnost Czech On Line (COL) již ohlásila, že své firemní zákazníky bude připojovat obdobným systémem BreezeACCESS OFDM firmy Alvarion, podle dosud dostupných informací však tato nabídka cílena na vyšší segment trhu. Zatím není jisté, zda a kdy začnou Netro Angel či BreezeACCESS OFDM používat i další držitelé licencí. Radiokomunikace však mají některé výhody na své straně, v první řadě mezi ně můžeme počítat žižkovský vysílač v Praze, kde je pražská základnová stanice pro Angel umístěna.

Obchodní potenciál, skromná propagace

Angel má značný význam pro Radiokomunikace jakožto alternativního operátora, pomocí cenově výhodného neomezeného připojení k internetu zároveň připojí zákazníka i ke svým hlasovým službám. ČRa si tuto možnost dobře uvědomují a 500 Kč z nejlevnějšího měsíčního paušálu je možné protelefonovat. Ceny jsou ve srovnání se standardní nabídkou Telecomu konkurenceschopné a zákazník může ušetřit měsíční poplatek za telefonní linku od Telecomu.

Radiokomunikace nabízejí Angel v rámci své značky Bluetone. Bližší informace jsou skryty na webu Bluetone minimálně přes dvě kliknutí myší. Je zajímavé, že doménu Angel.cz drží stále karvinská firma Angel.Net s.r.o. a potenciální zákazníci mají do značné míry smůlu i při vyhledávání na internetu. Díky technickým a cenovým parametrům služby Bluetone Angel však lze předpokládat, že se služba Bluetone Angel může zčásti prodávat sama.