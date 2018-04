AnexTEK ST100 - jednoduchý a levný smartphone s OS Microsoft

Tajwanský výrobce AnexTEK připravuje jednoduchý smartphone s operačním systémem Microsoft Smartphone 2003, který nabízí základní funkce a mohl by se objevit v nabídce některých evropských operátorů. AnexTEK má s výrobou zařízení s OS Microsoft zkušenosti. Již vyrábí model SP230 s operačním systémem Microsoft Pocket PC 2003 Phone Edition, což není nic jiného než převzatý model od čínského výrobce Lenovo ET180. Nový model ST100 patří do jiné kategorie a to nejen použitím jiného operačního systému, ale rovněž celkovou koncepcí. AnexTEK ST100 je více mobílní telefon než kapesní počítač. Rozměry nového smartphone ST100 jsou 118 x 49,5 x 20,5 milimetru a tedy celkem těsně prohrává v soutěži o nejmenší smartphone s OS Microsoft s připravovaným SPV C500, který v dohledné době nabídne nadnárodní operátor Orange. O ostatní parametry za touto novinkou zaostávají. Počínaje vyšší hmotností, která činí 125 gramů.

AnexTEK ST100 používá procesor Intel PXA263 takotvaný na 200 MHz a má sytémovou i uživatelskou paměť 32MB. Paměť bude možné rozšířit pomocí SD paměťových karet. Nový smartphone nabízí podporu tří pásem GSM (900/1800/1900 MHz) a datové přenosy GPRS třídy 10. Nechybí integrovaný VGA (640 x 480 obrazových bodů) fotoaparát, infračervený port, možnost spojení pomocí USB konektoru a rozšíření pomocí SD/IO modulů. Bluetooth bude v základní verzi telefonu chybět. Měla by však existovat i verze s Bluetooth. Rozlišení aktivního TFT displeje je standardních 176 x 220 obrazových bodů, stejně jako podpora 65 536 barev. Smartphone rovněž nabízí hlasitý odposlech a hlasové ovládání a vytáčení. Dále telefon má všech funkce, která nabízí použitý operační systém - e-mail, internetový prohlížeč, přehrávač Media Player pro MP3 a MPEG4 soubory a podpora Instant Messagingu. Telefon má rovněž podporu multimediálních zpráv MMS a Javy. AnexTEK ST100 používá baterii Li-Ion s kapacitou 1100 mAh, se kterou by měl vydržet na příjmu až 100 hodin nebo tři hodiny hovoru.

Cena nového smartphone AnexTEK ST100 by měla být hluboko pod úrovní připravovaného SPV C500. První informace hovoří o ceně pod 250 Euro, tedy pod 8 000 Kč. AnexTEK ST100 by se mohl objevit i u některých evropských operátorů a to na podzim letošního roku.