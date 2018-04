Aneta Langerová techniku ráda!

Dvakrát získala Anděla coby nejlepší zpěvačka roku a nedávno odjela úspěšné turné ke své druhé desce Dotyk, na kterou složila i vlastní písničky. Věnuje se charitě, zvlášť pro zrakově postižené děti. A pro ni samotnou je určitě důležité, že letos také složila maturitu na obchodní akademii. V létě ji můžete vidět na několika festivalech a samostatných koncertech.

Telefon

Používám Sony Ericsson P1i. Vyhovuje mi, protože má hodně funkcí, které používám, kromě telefonování s ním hlavně fotím a natáčím. Posílám z něj MMS, někdy i video přímo na svůj web a vždy se tak můžu podělit o svůj zážitek s lidmi, kteří na web přijdou. P1i má 3.2megapixelový fotoaparát, takže fotky vypadají dobře. Prostřednictvím tohoto přístroje také mailuju, když jsem na cestách. Dokonce jsem v něm autorizovala i několik rozhovorů, když jsem zrovna neměla po ruce počítač. Vyhovuje mi velmi přehledný kalendář, který mi pomáhá věci plánovat a orientovat se v nabitých dnech. Muziku v něm nemám, kromě svých hudebních nápadů, které někdy do telefonu nahraju. Když je potřeba, pak je pomocí bluetooth přemístím do svého notebooku. Tam nápad rozvíjím už v různých hudebních softwarech.





Přehrávač

Pro muziku mám vždycky při ruce svůj oblíbený iPod. Je v něm několik hodin hudby, fotky, videa a také kalendář a zkopírované kontakty, kdybych ztratila telefon. V Londýně jsem si k němu asi před rokem pořídila tzv. MicroMemo s malým mikrofonkem, k němuž se dá připojit např. i kytara přes malý jack a lze nahrávat bez okolního šrumce. Zvuk není samozřejmě jako ze studia, ale poslouchat se to v klidu dá. Nahrávám tím např. akustické verze na zkouškách kvůli formě nebo různé hudební nápady, které později opět přesunu do notebooku. Když u sebe nemám počítač a mám chuť se na nějaký film podívat, zvládnu to i na malém displeji iPodu. Nejvíce ho ale užiju asi v autě, připojím ho k autorádiu a můžu poslouchat všechno, na co mám chuť, a nemusím přitom nosit tašky plné CD. Těch 300 alb, která s sebou asi tak nosím, by vážilo určitě víc.





Notebook

Můj MacBook je centrála všech mailů, zápisků, hudby, demo nahrávek, fotek, videí. Ze všeho nejvíc notebook využívám pro nahrávání hudby. Díky softwaru ProTools a mini klávesám M – audio, které také slouží jako zvuková karta, připojuju k notebooku kytary a mikrofony, takže můžu nahrávat velmi jednoduše. Stačí přijít domů, kde mám všechno připravené, připojím notebook jedním kabelem a nahrávání může začít. Vyhovuje mi to, tohle řešení je jednoduché a vždy funguje, protože v tomto ohledu je MacBook opravdu spolehlivý. Používám ho i v případech, kdy potřebuju jednoduše sestříhat natočené video a upravit fotky.





Mikrofon

Můj jediný prostředník mezi mnou a lidmi na koncertech – Neumann KSM104, mé druhé já, excelentní kondenzátorový mikrofon, který můj hlas posílá do uší lidí už dva roky a já jsem s ním víc než spokojená. Zdůrazňuje mou barvu hlasu a z mikrofonů, které jsem doposud vyzkoušela, mi sedí asi nejvíc. Jen je hodně citlivý na okolní „rámus“, a když jsme hráli v malém prostoru, bylo velmi těžké vychytat tiché místo pódia, aby se zvuk komb a odposlechů nepřenášel společně s mým hlasem skrz Neumanna. Nakonec jsme to vyřešili jinak: společně s kapelou jsem začala na pódiu používat speciální odposlechy, tzv. inears. Já konkrétně používám Ultimate ears custom UE10Pro, byly vyrobeny v zahraničí přesně do mých uší a sedí opravdu perfektně. Zvykla jsem si na ně, zpívá se mi teď mnohem líp a hlavně jsem ráda, že díky inearům můžu zůstat u svého oblíbeného mikrofonu Neumann. Hodně zvukařů se totiž už snažilo tenhle mikrofon zlikvidovat přímo na místě a já se vždy vztekala, protože jsem přesvědčená, že je nejlepší. Ale teď jsme našli kompromis. Pódium se stalo relativně tichým a všechno, co potřebujeme slyšet, máme v „kouzelných sluchátkách“. A zvukaři mají možnost nás i skvěle nazvučit.





Aneta Langerová

www.langerovaaneta.cz