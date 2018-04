Proč odešel vizionář Andy Rubin? Android mu přerostl přes hlavu

Google odchod Andy Rubina z čela Android týmu příliš nekomentoval. Překvapení to podle všeho bylo i pro nejbližší spolupracovníky. Na jeho místo nastupuje Sundar Pichai, který dohlíží a spravuje vývoj prohlížeče Chrome (včetně Chrome OS) a celé portfolio Google Apps, kam patří například Gmail nebo Google Drive. Právě k těmto produktům si přidá i vedení vývoje platformy Android, která má v celém Googlu jeden z nejpočetnějších týmů. Přesné počty vývojářů samozřejmě Google nikomu neprozrazuje.

Důvody odchodu

Android se proměnil v obrovský kolos a v budoucnosti bude ještě víc bobtnat. Ačkoliv důvody odchodu budou asi vždy pouhými spekulacemi, zdá se nejpravděpodobnější, že Android již zkrátka přerostl Rubinovi přes hlavu a Google nyní chce konečně z celé platformy těžit daleko větší peníze.

Andy Rubin byl vždy spíše vizionář a vynálezce (má více než desítku patentů vztahujících se k mobilním technologiím), který viděl dál než všichni ostatní a dokázal postavit operační systém na velmi pevných základech. Nebyl to nikdy obchodník, který je v další etapě života celé platformy potřeba.

Vizionář

Andy Rubin stál v čele Androidu od samého počátku v roce 2005 a je současně jeho spolutvůrcem. Jejich společná historie sahá však daleko dále. Rubin je totiž milovníkem nejrůznějších robotů a hraček, které měl různě rozmístěné po celém bytě nebo v autě. Už v roce 1989 tak dostal od svého spolupracovníka v Applu (kde tehdy pracoval) přezdívku Android, což je rovněž určitá přesmyčka jeho jména.

Málokdo ví, že do roku 2008 (na sklonku roku byl veřejnosti poprvé představen Android) byla stránka android.com jeho osobním webem. Nyní zde jsou nejrůznější informace pro vývojáře nebo výrobce zařízení s tímto operačním systémem.

Společnost Android Inc., kterou Andy Rubin spoluzaložil v roce 2003, byla odkoupena v červnu 2005 Googlem. Rubin se postupem času stal viceprezidentem pro mobilní vývoj a digitální obsah. Z této pozice vedl nejen vývoj, ale i uzavíral partnerství s dalšími společnostmi (nejdůležitější je vznik Open Handset Alliance). A dostal se třeba párkrát do křížku se Stevem Jobsem.

Za doby jeho vedení bylo rovněž rozhodnuto odkoupení mobilní divize Motoroly za zhruba 10 miliard dolarů, což je jedna z nejklíčovějších akvizic Googlu v poslední době.

Mohutný ekosystém

Přestože je Android nejrozšířenější mobilní platformou na světě a jeho vyhlídky jsou čím dál lepší, Google na něm neprofituje tolik, kolik by si přál. Před časem třeba platilo, že Microsoft vydělává na patentech spojených s Androidem více než na celém jeho ekosystému Windows Phone dohromady. Jestli tento stav ještě platí, lze těžko odhadovat.

Podobně pomohl Android k neuvěřitelnému růstu Samsungu, který se po pádu Nokie dostal až na světovou špičku a má i slušný výhled na další roky. Podobných příkladů, jak Android pomohl celé řadě větších i menších společností, by se dalo najít daleko více.

Andy Rubin s telefonem s operačním systémem Android

Jenom Google zůstává ten v pozadí, který sice odvede největší kus práce, ale o úspěchy a zisky se následně dělí s ostatními. Reklama, na níž Google postavil svůj obchodní model, do telefonů ještě rozhodně nepronikla v takové míře, jak původně Google zamýšlel. První náznaky se však objevují, především ve službě Google Now, která je prorostlá s vaším Google účtem a přesně ví, co jste hledali, kde právě jste a kam máte vyrazit za hodinu.

Už nyní tato služba zobrazuje místa, která by vás v okolí mohla zajímat, takže ještě větší provázání s inzercí není tak vzdálenou budoucností. Připočítejte si k tomu ještě zařízení Google Glass, které rovněž poběží na platformě Android a budou s vámi ještě v těsnějším kontaktu než mobilní telefon.

Jediné přímé příjmy z Androidu tak proudí především z prodeje aplikací, kde Google vývojářům uzme 30 procent z prodejní částky. Bohužel, prodeje aplikací nejsou na Play Storu tak fantastické jako na App Storu u konkurenčního Applu, a Android tak má v tomto ohledu co dohánět. Nesmí se zapomínat ani na další navazující služby jako Play Music, Play Books nebo Play Movies, které ve většině případů budete využívat právě na mobilu či tabletu.

Sundar Pichai, nový šéf Androidu

Andy Rubin však z Googlu neodchází. Přechází na nový tajný projekt, kde budou jeho schopnosti daleko užitečnější. Sundar Pichai, který je nyní produktovým manažerem nejdůležitějších služeb Googlu, nejspíše posune Android a Chrome OS blíže k sobě. Nesmí se zapomínat, že to byl právě on, kdo udělal z prohlížeče Chrome světovou jedničku a mezitím byl schopen dohlížet na zbývající portfolio služeb.

Zatím však mají oba systémy relativně rozdílné cíle a Googlu to tak vyhovuje. Pichai tak posune Android spíše na další úroveň a jeho hlavním cílem bude ještě více ho propojit s ekosystémem Apps a začít vydělávat další peníze. Hodně o budoucích plánech napoví za dva měsíce konference Google I/O, kde se očekává oznámení spousty zajímavých novinek a možná i nečekaných experimentů.