Překvapení: Šéf Androidu Andy Rubin končí, nahradí ho ředitel Chrome

Odchod Andyho Rubina oznámil šéf Googlu Larry Page v příspěvku na firemním blogu. Nijak výrazně jej však nezdůvodnil. Rubin podle vyznění příspěvku končí ve funkci dobrovolně. "Andy se rozhodl, že nastal čas předat vládu a začít v Googlu novou kapitolu," píše nejvyšší šéf Googlu na blogu.

Andy Rubin: kariéra 1986 – 1989: Carl Zeiss, inženýr robotiky

1989 – 1992: Apple Inc., výrobní inženýr

1992 – 1995: General Magic (filiálka Apple pro vývoj systému a uživatelského prostředí pro mobilní zařízení), inženýr

1995 – 1999: MSN TV, inženýr

1999 – 2003: Danger Inc. (výrobce komunikátorů Sidekick), spoluzakladatel

2003 – 2005: Android Inc., spoluzakladatel

2005 – 2013: Google, viceprezident, vedoucí divize Android

Novým šéfem divize Android se stane Sundar Pichai, který nyní vede projekty Chrome a Apps. Ty neopustí, mobilní operační systém Googlu se stane jeho třetí záležitostí v šéfovském portfoliu. Podobně jako Andy Rubin stál Pichai u zrodu Androidu. Od počátku se podílel na vzniku prohlížeče Chrome. Právě jeho oddělení také vytvořilo operační systém Chrome OS, který můžeme najít v levných noteboocích i v novém hodně neobvyklém zařízení Chromebook Pixel.

Nástup nového šéfa do divize Android zřejmě svědčí o tom, že Google chce všechny tři projekty spojit do jednoho. Android, Chrome a především systém Chrome OS a webové aplikace Google by tak měly splynout v jedno. Už delší dobu se o tomto spojení spekuluje, na druhou stranu je téměř jisté, že takový proces bude trvat vcelku dlouho. Pokud jej má nástup nového vedení nastartovat, reálných výsledků se nejspíš dočkáme až za několik let.

Larry Page nezapomněl na firemním blogu dosavadnímu vůdci Androidu poděkovat za práci, kterou doposud odvedl. Zmínil přitom, že dodnes bylo na světě aktivováno přes 750 milionů androidích zařízení, která vyrábí přes 60 různých výrobců. Z obchodu Google Play bylo doposud staženo přes 25 miliard aplikací. To jsou jistě úctyhodná čísla. Vždyť ještě v roce 2004 se Rubin teprve snažil Googlu "svůj" operační systém prodat a samotný obchod proběhl v roce 2005.

Rubin byl trnem v oku zesnulého šéfa Applu Steva Jobse. Právě u Applu Rubin před mnoha lety v podstatě svou kariéru začínal a gigant z Cupertina jej viní z toho, že myšlenky použité v Androidu ukradl právě zde.