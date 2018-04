Android za skvělou cenu: recenze dotykáče T-Mobile Pulse

Operátor T-Mobile prodává svůj nejnovější dotykový telefon s operačním systémem Android za 7 799 korun bez úvazku, v Twist sadě ho můžete mít dokonce již za 7 064 korun. To je téměř stejná částka, jakou si HTC žádá za svůj nejlevnější přístroj s Androidem, HTC Tattoo.

Dotyková konkurence s podobnou cenovkou - HTC Tattoo, Nokia 5800 Xpress Music a levnější 5530 Xpress Music, Samsung Galaxy Spica, Samsung Jet a HTC Touch2

Mobilní telefon s rozměrným dotykovým displejem, operačním systémem Android a velmi dobrým poměrem výkon/cena.

Jenže oproti Tattoo nabízí Pulse podstatně lepší výbavu, ve které figuruje především výborný displej s úhlopříčkou 3,5 palce. Pulse je tak Android telefonem s nejlepším poměrem výkon/cena. A to bez diskusí s velkou převahou. Kvalitu trochu sráží softwarové nedodělky, většina z nich se ale dá v případě Androidu poměrně lehce napravit. Občas T-Mobile Pulse zazlobí nedostatek paměti a zpomalením přístroje při spouštění aplikací. Při dané ceně jsou to ale nedostatky, které se dají tolerovat.

Vzhled a konstrukce - tmavý oblázek

T-Mobile Pulse pochází z dílen čínského výrobce Huawei. V hierarchii výrobce nese označení U8220, ale pokud víme, pod vlastní značkou telefon Huawei zatím nikde neprodává. T-Mobile tak má exkluzivitu. Na to, že je to relativně levný přístroj, je Pulse velmi elegantní. Kompletně oblé tvary, černá barva a zadní kryt imitující karbonová vlákna tomuhle dotykáči jednoduše sluší.

Pravda, otisky prstů by především na zadním krytu mohly být méně viditelné. Použité materiály jsou průměrné kvality. Neohromí, ale na druhou stranu si rozhodně není z konstrukčního hlediska nač stěžovat. Telefon působí přiměřeně pevně a nenalezli jsme žádná slabá místa, která by se mohla po čase používání stát zdrojem nepříjemných pazvuků. Tím však rozhodně netvrdíme, že se nějaké to zaskřípání zpod kabátu telefonu v budoucnu neozve.

Pulse není rozhodně žádný drobeček, patří mezi ty spíše větší dotykové mobily. Rozměry 113 x 63 x 13,5 mm ale nejsou obrovské a telefon díky svému oblému tvaru pohodlně vklouzne do kapsy. Také se docela dobře drží v ruce, byť by jeho šířka mohla napovídat o opaku. Hmotnost je 130 gramů.

Jednotlivé ovládací a hardwarové prvky na těle telefonu jsou vyvedeny velmi nenápadně a co nejméně rušivě, Pulse tak působí jako časem vybroušený oblázek (byť trochu přerostlý). Na pravém boku telefonu najdeme tlačítka pro regulaci hlasitosti a spoušť fotoaparátu, obojí velmi nenápadné a přitom velmi dobře nahmatatelné.

Vlevo je vypínací tlačítko a pod krytkou schovaný slot pro karty microSD, na horní části pak krytka skrývá microUSB konektor a 2,5 mm jack. Je to trochu nepraktické řešení, při připojení sluchátek totiž krytka překáží. Čelní část je rovněž velmi minimalistická. Pod velkým displejem najdeme pouhá čtyři tlačítka a pro Android tak typický trackball.

Displej a ovládání - proč to zpomalení?

Pulse používá operační systém Android ve verzi 1.5. Ocenili bychom novější verzi 1.6, kterou začínají vyžadovat některé aplikace, nicméně prozatím jde o vcelku drobný detail. Doufejme však, že update na novější verzi se v budoucnu objeví.

Android si u T-Mobile Pulse užijeme na velkém 3,5 palcovém displeji. Je to prozatím největší displej, jaký jsme mohli u telefonu s Androidem pro recenzi vyzkoušet. A musíme říci, že tři desetiny palce navíc oproti obvyklým rozměrům jsou velmi znát. Údaje jsou lépe čitelné, displej je příjemnější i na ovládání. Rozlišení zůstalo na běžných 320 x 480 pixelech. Daná úhlopříčka je pro toto rozlišení asi rozumným limitem, větší displej by již potřeboval i vyšší rozlišení. Displej je kapacitní, takže se nekonají žádné levné experimenty jako v případě HTC Tattoo.

Operační systém Android dostal upravené uživatelské prostředí. Jeho předností je především přítomnost šesti panelů na titulní obrazovce namísto obvyklých tří. Panely jsou navíc umístěny v konfiguraci 2 x 3, takže je pohyb mezi nimi rychlejší a snadnější, než kdyby byly v řadě vedle sebe. Číslo šest však nemusí být zdaleka konečné. Po zaplnění stávajících šesti obrazovek totiž může uživatel ikony a widgety umístit na nově vytvořený panel. Celkový počet panelů tak může být podstatně vyšší, limit jsme nezkoušeli hledat. I při velkém počtu panelů se uživatel ke každému dostane relativně rychle. Pod tlačítkem menu totiž najdeme možnost odzoomovat pohled tak, že jsou nakonec vidět všechny panely najednou. Snadno se tak lze přepnout i do toho nevzdálenějšího.

Upravené uživatelské prostředí má ovšem i jednu drobnou nevýhodu. Snižuje množství dostupné paměti RAM a tak se občas stane, že telefon trochu nestíhá. Zpomalování se přitom neprojevuje v samotných aplikacích, ale především při jejich spouštění, zavírání nebo přepínání mezi nimi. Někdy bývá prodleva při spuštění programu opravdu nepříjemně dlouhá. Vše spraví restart nebo instalace nějakého správce úkolů, ve kterém následně uživatel povypíná právě nepotřebné programy. Mimochodem, uživatelské prostředí má z výroby zapnuté různé animace, které jej ještě více zpomalují. V menu je můžete naštěstí vypnout.

Telefon má také relativně malou vnitřní paměť. K dispozici je zhruba 60 MB, což může být pro někoho málo. Operační systém Android prozatím umí standardně instalovat aplikace pouze do vnitřní paměti telefonu, nikoli na paměťovou kartu.

Kromě uživatelského prostředí se u T-Mobile Pulse změnil i obvyklý počet tlačítek. Na většině telefonů s Androidem jich najdeme šest, Pulse má pouze čtyři. Dvě přitom slouží k ovládání hovorů a zbylá dvě tlačítka ovládají systém. Snížení počtu ovládacích tlačítek často kritizujeme, tady ale výhrady nemáme. U Huawei si totiž asi všimli, že vyhledávací tlačítko není zrovna z těch nejčastěji používaných a že uživatelům tak stačí přístup k vyhledávání přes klávesu menu. Druhé tlačítko uspořili konstruktéři tím, že sloučili tlačítko pro návrat o krok zpět a home klávesu. Krátké stisknutí znamená návrat o krok, delší pak návrat na domovskou obrazovku. Jednoduché a funkční. Jako home klávesa navíc standardně funguje i tlačítko pro ukončení hovoru - funkce tohoto tlačítka se ale dá v menu nastavit i jinak.

Trochu jinak funguje i odemykání telefonu a opět si myslíme, že je to lepší cesta, než kterou volí někteří jiní výrobci. Telefon má odemykací tlačítko na boku a po jeho stisku se ve spodní části displeje objeví růžový bod, který stačí jen lehce prstem "popostrčit" směrem nahoru. Stejně tak lze pro probuzení telefonu použít klávesu menu. Po jejím stisku se opět objeví zmíněná odemykací obrazovka. K odemčení lze použít dvojí stisk klávesy menu. Je možná trochu škoda, že v nastavení telefonu si není možné vybrat, aby boční tlačítko přístroj probouzelo rovnou bez nutnosti interakce s odemykací obrazovkou. Tlačítko je totiž relativně dobře uschované, takže nehrozí jeho náhodný stisk.

Baterie - dobrá porce energie

Baterie s kapacitou 1 500 mAh je již papírově předzvěstí dobré výdrže na jedno nabití. Nicméně některé telefony dovedou s energií plýtvat. Naštěstí to není případ T-Mobile Pulse. Ani větší displej nijak výrazně spotřebu telefonu nezvedl a Pulse patří mezi svými konkurenty k tomu nejlepšímu v oblasti výdrže. I při relativně intenzivním používání baterie určitě vystačí na dva dny fungování a to je velmi dobrý výkon. Pochopitelně, telefon lze vybít i během několika hodin, k tomu už je ale zapotřebí náročných úkolů - třeba navigace nebo neustálé surfování po internetových stránkách. Pří střídmém režimu provozu se může Pulse teoreticky dostat i na čtyři dny výdrže, my jsme jej ale tak nezanedbávali.

Telefonování a zprávy - je to vůbec telefon?

Po vybalení telefonu z krabice a následném prvním spuštění si může leckdo myslet, že u Huawei jaksi zapomněli, že Pulse je mobilní telefon. Přístup k telefonním funkcím se totiž snažili programátoři umně zamaskovat. Naštěstí je tento nepochopitelný stav řešitelný. Ale vezměme to od začátku.

V levé spodní části úvodní obrazovky se nachází ikonka, která zdánlivě slouží pro přístup ke kontaktům. Jenže tomu tak není, uživatel pod ní najde jen zkratky k oblíbeným kontaktům. Tyto zkratky je navíc nutné nejprve nastavit. Do kontaktů jako takových se dostaneme zprvu pouze z menu telefonu. Řešením je tedy ikonu pro přístup ke kontaktům přetáhnout na úvodní obrazovku. Tam lze také umístit widget "všechny kontakty". Tento Widget ale neumožňuje vyhledávání, mezi kontakty lze pouze listovat.

Pro přístup ke kontaktům by také logicky měla sloužit klávesa pro přijetí hovoru. Jenže ta pouze zapne číselník. Číselník bohužel neslouží k vyhledávání kontaktů, k těm se z něj dostaneme ikonou v pravém dolním rohu. Pak je ještě nutné klepnout prstem do vyhledávacího pole. Je to zdlouhavé a nepříjemné. Zrovna tak se z číselníku dostaneme až na druhé klepnutí k výpisu hovorů. Celou tuto patálii lze snadno napravit instalací nové telefonní aplikace. My jsme si při testování z Android Marketu vybrali program Super Dial.

Jenže. Instalací Super Dial přijde uživatel o jednu výhodu, kterou uživatelské prostředí od Huawei má - Pulse totiž umí vyhledávat i kontakty s diakritikou, což je jinak vlastnost u Androidu nevídaná. Samozřejmě, ke kontaktům lze i nadále přistupovat přes ikonu na úvodní obrazovce a Super Dial nastavit jako výchozí vytáčecí program, který se spustí po stisku zeleného tlačítka. Nebo to může být naopak. Jednoduše tak většinou bude uživatel vyhledávat v Super Dial, v případě potřeby nalezení kontaktu s diakritikou zkusí vestavěnou aplikaci.

Ani SMS zprávy nejsou po prvním spuštění přístroje dobře dostupné. Ikonu opět najdeme jen v menu. Naštěstí ji stačí přetáhnout na úvodní obrazovku a je po problémech, žádné další alternativní řešení není třeba. Virtuální klávesnice má na 3,5 palcovém displeji dost místa a obzvláště v pozici naležato je psaní velmi pohodlné.

U levného telefonu překvapí fakt, že tvůrci nezapomněli na podporu synchronizace e-mailů s Exchange serverem. Tato vlastnost totiž Androidu běžně chybí. Kromě mailů umí synchronizovat i kalendář.

Organizace a data - práce s dokumenty

Stejně jako možnost synchronizace s Exchange serverem potěší i přítomnost kancelářského balíku DocumentsToGo pro práci s Office dokumenty. Ve vestavěné verzi jde pouze o variantu s možností prohlížení dokumentů a nikoli jejich editace a vytváření. Bohužel vzhledem k nemožnosti nakupovat v českém Android Marketu placené aplikace si prozatím čeští uživatelé nemohou plnou verzi dokoupit přímo z telefonu, mělo by to jít ale ze stránek výrobce softwaru, společnosti DataViz.

Mezi organizačními funkcemi nechybí obvyklé aplikace jako je kalendář, poznámky nebo kalkulačka. Příjemným vylepšením je widget aktivních poznámek, který umožní "lepit" si štítky s poznámkami kamkoli na hlavní obrazovku. Potěší i přítomnost správce souborů, který také běžně Android telefonům chybí. Je tu i vyhledávací aplikace Servo Search, jakási obdoba Google Desktop. Program umí prohledat obsah telefonu a vyhledává i na internetu.

Nechybí ani oblíbené Google mapy, k jejich používání lze využít vestavěný GPS modul. Pulse disponuje i wi-fi a Bluetooth, tentokrát však programátoři pozapomněli na widgety nebo aplikace, které by umožnily jejich rychlé vypnutí nebo zapnutí. V Android Marketu je ale takových prográmků dostatek. Telefony s Androidem neumí přes Bluetooth odesílat soubory, naštěstí na to již existuje šikovná aplikace Bluetooth File Transfer. Dodatečná instalace programu PdaNet umožní využívat mobil i jako Bluetooth modem pro počítač.

Telefon bohužel standardně nemá možnost použítí jako modemu při připojení přes USB. Tato volba jednoduše v nastavení chybí. Opět lze tento nedostatek napravit aplikací PdaNet nebo jiným prográmkem. T-Mobile dodává na přiloženém disku aplikaci, která tuto funkci zvládne také, program je nutné nainstalovat do počítače.

Zábava - zbytečná redukce

Jestli v konstrukci T-Mobile Pulse nějaký prvek nechápeme, pak je to již zmiňovaný 2,5 mm jack konektor. Telefon je totiž dost veliký na to, aby se do jeho těla vešel klasický 3,5 mm jack. V balení navíc rovnou najdeme redukci na rozměr 3,5 mm. Je to trochu zvláštní řešení, ale funguje. Sluchátka neposlouží jako anténa pro FM rádio jednoduše proto, že jej Pulse nemá.

Přes sluchátka lze poslouchat hudbu pomocí vestavěného přehrávače, který svou službu odvádí vcelku bez problémů. Vestavěný video přehrávač zvládá pouze formát MP4 a mobilem natočená videa, pro přehrávání DivX videí je nutné poohlédnout se po přehrávači v Android Marketu. Zatím asi jediným funkčním přehrávačem je yxFlash Player, který jde z Marketu nainstalovat zdarma, plnou verzi, která umožní přehrání více než dvou minut záznamu, lze dokoupit na stránkách výrobce.

Telefon nabízí obvyklý přístup k YouTube, novinkou je přímí přístup na portál T-music Play, odkud lze rovnou nakupovat hudbu. Telefon nabídne i jednu vestavěnou hru. Je jí Block Breaker 2 od společnosti Gameloft. Hru je možné ovládat i pomocí vestavěného pohybového senzoru.

Vestavěný třímegapixelový fotoaparát je z hlediska praktické výbavy jediným ústupkem zpět oproti telefonům jako je HTC Hero. Fotoaparát má automatické ostření, přisvětlovací dioda však chybí. Kvalita výsledných fotografií je dobrá pouze za příhodných světelných podmínek, ve špatném světle vytváří nepříliš kvalitní snímky. Vestavěné fotoaparáty u telefonů s Androidem tak zůstávají slabinou.

Shrnutí - dobrá koupě

T-Mobile Pulse patří mezi ty nejlepší dotykové telefony, jaké si můžete za rozumnou cenu koupit. A to nejen v rámci mobilů s operačním systémem Android. Jeho předností je velký displej a snadné ovládání. Upravené uživatelské prostředí usnadní práci s mnoha programy, překvapivě však zapomíná na telefonní funkce. Naštěstí lze takové nedostatky rychle vyřešit uživatelskou konfigurací nebo stažením vhodné aplikace.

Trochu nepříjemným problémem je nedostatek paměti RAM i ROM. Málo RAM má za následek občasné zpomalování systému, vnitřní paměť 60 MB pak nemusí stačit nejnáročnějším uživatelům na instalaci všech kýžených programů. Pro běžného majitele ale nebude ani jeden z těchto nedostatků nijak zásadní.

Oproti o více než polovinu dražším dotykovým přístrojům T-Mobile Pulse ve výbavě prakticky nic nechybí. Jediným zásadním rozdílem mezi HTC Hero a T-Mobile Pulse je fotoaparát. A ani ten pětimegapixelový u Hero není kdovíjak skvělý, takže v praxi nemá smysl jej brát jako výhodu.

T-Mobile Pulse je tak opravdu dobrá koupě. Jen si s ním z počátku musí nový vlastník trochu vyhrát, aby telefon fungoval přesně podle jeho představ.