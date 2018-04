Android slaví šest let. Vybíráme jeho šest nejdůležitějších smarpthonů

O tom, že nejdůležitějším chytrým telefonem v historii operačního systému Android je T-Mobile G1, alias HTC Dream, asi není pochyb. Je to vůbec první přístroj s tímto systémem, který představil Android jak široké veřejnosti, tak vývojářům. Po T-Mobile G1 ovšem rychle následovaly stále širší a širší zástupy dalších androidích modelů, z nichž mnohé už jsou dnes vcelku zapomenuty.

My jsme se rozhodli v historii zapátrat a za každý rok existence operačního systému vybrat jeden smartphone, který byl podle nás pro další směřování androidího světa nejdůležitější. Původního zakladatele rodu tentokrát vynecháme – jeho místo v historii je pevně a jasně dané, zásluhy už mu nikdo nevezme.

Pečlivě jsme vybírali ty nejdůležitější telefony vždy v období od října jednoho roku do září roku následujícího. Právě na přelomu září a října se totiž světu první androidí smartphone ukázal. Premiéra G1 proběhla 23. září, k uvedení na trh došlo 22. října 2008.

říjen 2008 – září 2009 HTC Magic

HTC Magic bylo po T-Mobile G1 teprve druhým androidím telefonem, v úvodním roce života operačního systému však zřejmě také tím druhým nejdůležitějším. Zatímco model G1 byl totiž telefonem s vysouvací klávesnicí a celkově nezvyklou konstrukcí, HTC Magic byl prvním čistě dotykovým smartphonem s Androidem. Vylepšená verze systému dostala konečně virtuální klávesnici pro zadávání textu a celkově se ovládání v podstatě podobá tomu, na jaké jsme zvyklí dnes. Magic se také dočkal trochu většího rozšíření, prodávalo jej po celém světě více mobilních operátorů než G1.

Magic navíc také dal v podstatě vzniknout fenoménu různých variant téhož modelu pro operátory nebo různé trhy. V podstatě shodný byl totiž i následující model HTC Hero, který zaujal veřejnost ještě více a který se prodával i na volném trhu. V USA se Magic dočkal verzí MyTouch 3G pro operátora T-Mobile, pod názvem Hero se za oceánem u operátora Sprint prodával opět model, který spíš připomínal kulatější Magic než evropské hranaté Hero.

Dvojice Magic a Hero také vlastně stála u zrodu dalšího fenoménu, vlastních grafických nadstaveb výrobců. Zatímco Magic měl v podstatě čistý Android, u modelu Hero už HTC připravilo svou grafickou nadstavbu Sense.

říjen 2009 – září 2010 Google Nexus One

I v dalším roce si podle nás zaslouží titul nejdůležitějšího androidího zařízení přístroj od HTC. Tentokrát je to ovšem model z nové speciální edice Nexus, které byl model One zakladatelem. V modelech Nexus vydávaných přímo Googlem se nachází čistá verze operačního systému, což umožňovalo rychlé a časté aktualizace na nejnovější verzi. Google Nexus One byl z tohoto hlediska mimořádně důležitý, protože Android byl stále na počátku vývoje a ačkoli to z dnešního hlediska už není kdovíjak zajímavé zařízení, rozhodně k rozvoji systému přispělo opravdu výraznou měrou.

I Nexus One měl více variant. HTC si samozřejmě nenechalo utéct příležitost jeho elegantní a na tehdejší dobu opravdu pokročilý hardware představit i pod vlastním jménem, a tak vznikl první z modelů řady Desire. Ten byl dostupný na celé řadě světových trhů, zatímco Nexus One se prodával jen ve vybraných zemích. Opět platí, že typ Desire dostal grafickou nadstavbu Sense, která jej od ostatních androidích telefonů výrazně odlišovala. Dominanci HTC se ovšem v tomto roce už začínala rýsovat zásadní konkurence. Samsung totiž v březnu představil model Galaxy S, který nastoupil tažení proti tehdy zatím nedostižnému iPhonu.

říjen 2010 – září 2011 Samsung Galaxy S II

Už první Samsung Galaxy S zaznamenal u zákazníků velký úspěch, ale jeho nástupce Galaxy S II, představený v únoru roku 2011, se stal opravdovým hitem. Byl to špičkový smartphone se vším všudy a v podstatě určil vývoj „vlajkových lodí“ na celé roky dopředu. Zatímco dosud většina androidích chytrých telefonů působila tak trochu jako experiment s řadou nedodělků, Galaxy S II bylo kompletní a skvělé zařízení.

Nejen z hlediska prodejů, ale i z funkčního pohledu svou soudobou konkurenci doslova deklasoval. Zatímco HTC Sensation, LG Optimus 2X a další špičkové smartphony z tohoto období už zůstaly prakticky zapomenuty, Galaxy S II je model, který dodnes používají miliony uživatelů a jsou s ním spokojení. Samsungu se tehdy povedlo dát dohromady vyvážený mix funkcí a výkonu a skvěle se vyrovnat s nástupem dvoujádrových procesorů a fotoaparátů s vysokým rozlišením.

říjen 2011 – září 2012 Samsung Galaxy Note

Velký Samsung Galaxy Note je jedním z přístrojů, u kterých bylo zařazení do našeho přehledu velmi těsné. Model totiž výrobce představil ještě v září, což by jej řadilo do stejného ročníku jako Galaxy S II. Do prodeje se ovšem novinka dostala až v říjnu, a tak jej můžeme zároveň považovat za zástupce ročníku následujícího. A podle nás za toho nejvýznamnějšího zástupce. Zatímco později ve stejném roce představil Samsung model Galaxy S III a HTC polykarbonátový One X, už zhruba o půl roku dříve ukázal Samsung, kam budou chytré telefony směřovat.

Když totiž v září v Berlíně představil první Galaxy Note, zůstala téměř všem pusa otevřená údivem. Sami jsme se smáli obří velikosti a nechápali jsme, k čemu by mohla být dobrá tehdy nevídaná úhlopříčka 5,3 palce. A navíc v kombinaci s dotykovým perem, které bylo tehdy jakýmsi symbolem návratu ke starým pořádkům. Jenže jak se ukázalo o pár let později, obří displeje si uživatele získaly. Běžné smartphony dnes mají úhlopříčku 5 palců a rozměr 5,5 palce je u špičkových modelů čím dál oblíbenější. A kategorie phabletů, kterou tehdy Galaxy Note založil, dnes vyrostla k úhlopříčkám okolo šesti palců.

Snad jen použitím dotykového pera zůstala řada Note celkem ojedinělá a často nepochopena. Na druhou stranu, nikdo nikoho nenutí ho používat a v poslední generaci Note 4 dokonce jako by Samsung v důrazu na schopnosti pera trochu polevil.

říjen 2012 – září 2013 Xiaomi Mi2s

V poslední době se na poli Androidu začínají výrazně snažit donedávna neznámé čínské značky. Xiaomi mezi nimi patří k těm nejagresivnějším a nejzajímavějším. Firma rychle z nuly vyrostla mezi významné světové výrobce a přitom zatím oficiálně působí jen na vybraných asijských trzích. Její telefony se ovšem dostávají i k nám a na další trhy a po právu budí velkou pozornost.

Xiaomi podobně jako jiné čínské značky hodně boduje skvělým poměrem výkon/cena, firma ovšem klade také velký důraz na design. Značka kolem sebe vytváří kult ne nepodobný tomu, jaký panuje kolem Applu. Jedním z prvních přístrojů Xiaomi, který výrazně zaujal i světovou laickou i odbornou veřejnost, se stal na počátku roku 2013 model Mi2s. Ten byl sice jen vylepšeným modelem Mi2, zaujal ovšem výkonem tehdejších top-modelů, kompaktními rozměry a také samozřejmě atraktivní cenovkou, která byla výrazně nižší než u tehdejších top-modelů.

Od té doby jsme se pak od Xiaomi dočkali ještě zajímavějších modelů, které přinášejí skvělý výkon za lákavou cenu. Mi2s sice není modelem, který tuto tradici přímo založil, je ovšem prvním xiaomi, které si získalo velkou pozornost právě i mimo domácí čínský trh.

říjen 2013 – září 2014 Motorola Moto G

Koncem roku 2013 představila Motorola cenově dostupný model Moto G. Technicky sice nejde o nijak revoluční kousek, ovšem v době uvedení šlo o smartphone s nebývalým poměrem výkon/cena. Levné a dobře vybavené smartphony sice začínají do všech koutů světa proudit od čínských výrobců, ovšem Motorola přinesla stejné vlastnosti jako první ze známých značek. Tou dobou přitom ještě patřila pod křídla Googlu.

Moto G dokázalo, že i relativně levný smartphone může fungovat stejně dobře jako špičkový model. Praktických ústupků ve výbavě tu mnoho není, návrat k téměř čisté verzi Androidu pak přináší uživatelům i jistotu snadných aktualizací na novou verzi systému. O to více je škoda, že se smartphony Motorola na náš trh nejspíš oficiální cestou vůbec nedostanou.

Důvodů je několik. Motorola se především soustředí jen na vybrané trhy a v systému jejích telefonů chybí podpora češtiny. To by nebylo nic neřešitelného, jenže do budoucna to nejspíš Motorola ani řešit nebude. Firma totiž nově přechází pod čínské Lenovo a to začalo v Česku prodávat vlastní smartphony. Motorole tak zůstanou vyhrazeny „západní“ trhy, na které se soustředí i nyní a zbytek trhů bude pokrývat Lenovo.

Co bude dál

Svět androidích telefonů nebyl ještě nikdy pestřejší. Popularita tohoto operačního systému dosahuje v současnosti absolutního vrcholu a jen těžko si lze představit, že by Android mohl dominovat chytrým telefonům ještě výrazněji. Zatím se o své pozice bát nemusí, nicméně konkurence pracuje velmi usilovně na vylepšení své situace.

Sami jsme zvědaví, které přístroje budou představovat milníky ve vývoji operačního systému. To samozřejmě teď nemůžeme odhadovat – už třeba proto, že novinek, které by splňovaly naši podmínku, že budou uvedeny na trh v říjnu a později, zatím známe minimum.

Jisté je, že jednou z potenciálních budoucích legend je například špičkové OnePlus One, ale o úspěchu značky i jejího smartphonu rozhodne až čas. Zatím jsme dali z krátkodobého hlediska přednost Motorole Moto G, ale její umístění v žebříčku bylo jen těsné.