Jelly Bean je nejrozšířenější OS. Rozdrobení Androidu pomalu končí

Za to, že se do zařízení dostává vždy téměř nejnovější verze operačního systému Android, můžeme poděkovat výrobcům a především Googlu, který před rokem představil tzv. Platform Development Kit pro urychlení nasazení nových verzí Androidu do telefonů. Navíc se vydávání nových zásadních verzí systému mírně zastavilo, a výrobci tak mají více času připravit do svých produktů vždy tu nejnovější verzi. Ani plánovaná verze 4.3 nemá přinést nějaké významnější změny.

Jelly Bean je v současné době nasazen téměř na 38 procentech zařízení (32,3 procenta ve verzi 4.1 a 5,6 procenta ve verzi 4.2) a výrobci mu samozřejmě dávají přednost před starší verzí 4.0.x, která okupuje 23,3 procenta telefonů a tabletů.

Dlouho vedoucí Gingerbread (verze 2.3.x) klesl na 34,1 procenta. To je stále dost a je to způsobeno tím, že někteří čínští výrobci do svých zařízení nasazují již zaběhnutou verzi 2.3.x, než aby přešli na novou verzi operačního systému. Čísla tak nebudou klesat až tak rychle, jak by se mohlo zdát.

Rozdělení verzí OS Android k 8. 7. 2013 Číslo verze Kódové označení Podíl [%] 1.6 Donut 0,1 2.1 Eclair 1,4 2.2 Froyo 3,1 2.3.3 - 2.3.7 Gingerbread 34,1 3.2 Honeycomb 3,2 4.0.3 - 4.0.4 Ice Cream Sandwich 23,3 4.1.x Jelly Bean 32,3 4.2.x Jelly Bean 5,6

Všechny tyto údaje o rychlejším nasazování nových verzí jsou jistě pozitivní zprávou pro uživatele, kteří si budou moci vychutnat propracovanější a rychlejší systém, ale i pro vývojáře. Přechod mezi verzemi 2.3.3 a 4.0.x je z jejich pohledu totiž velmi zásadní a přináší jim celou řadu funkcí, které museli složitě portovat na starší verzi, pokud to tedy vůbec šlo. Dá se tak očekávat, že se zejména urychlí vývoj a aplikace obsáhnou nové funkce, na které nezbyl čas, nebo na starší verzi nemohly být.

Celý tento příběh tak trochu připomíná historii operačního systému Windows XP pro počítače a jeho vládnutí po dobu jedné dekády. Co však v počítačovém světě trvalo více než deset let, to je ve světě mobilních zařízení naštěstí otázka pouhých dvou let.

Fragmentace systému Android vzhledem k jeho otevřenosti nezmizí zřejmě nikdy, ale jeden z nejpalčivějších problémů, kterým byl přechod od čistě mobilní platformy (2.3.x) na moderní verzi jak po stránce funkcí, tak i uživatelského rozhraní (4.0.x), konečně začíná mizet v propadlišti dějin. Google si dá rozhodně pozor (nebo se důkladně připraví), aby podobný veletoč nezopakoval v budoucnosti ještě jednou. Profitovat z toho budou koneckonců všechny strany.