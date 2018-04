Android vede na trhu se smartphony. Na dračku jdou modely do čtyř tisíc

Aktuální data společnosti IDC uvádějí, že hned 58,6 procenta v letošním druhém čtvrtletí prodaných androidích smartphonů byly modely s pořizovací cenou pod 200 dolary (asi 4 200 korun).

Velké procento takto cenově dostupných androidů se prodalo na strmě se rozrůstajícím čínském trhu a v Indii a nejčastěji nesly logo asijských dravých společnosti Lenovo, Xiaomi nebo Huawei.

Jen pětina telefonů s Androidem je podle IDC v cenové relaci nad 400 dolarů (8 500 korun). V případě iOS je to přesně naopak, jen přibližně každý šestý prodaný iPhone byl v cenové relaci 200 až 400 dolarů. Zbytek, tedy více než 80 procent, nesl cenovku nad 400 amerických dolarů.

Levné přístroje s cenou do 200 dolarů vládnou také ekosystému Windows Phone, ve střední cenové kategorii (200 až 400 dolarů) jich pak byla zhruba čtvrtina. Kousky s cenou nad 400 dolarů se pak na prodejích podílely odhadem 15 procenty.

Poprvé překročen milník 300 milionů kusů smartphonů

Vůbec poprvé překročil celkový počet vyexpedovaných smartphonů během jednoho kvartálu 300 milionů. Android a iOS přitom společně z celkového počtu ukrajují hned 96 procent.

Android je s více než 255 miliony smartphonů jedinou platformou, která meziročně posílila. A to poměrně výrazně: za druhé čtvrtletí 2013 bylo totiž prodáno "jen" 191,5 milionu kusů.

Prodeje smartphonů podle OS v období Q2/2014 + srovnání s Q2/2013 (zdroj: IDC) OS Q2/2014 prodeje (mil.ks) Q2/2014 tržní podíl Q2/2013 prodeje (mil.ks) Q2/2013 tržní podíl Q2/2014 - Q2/2013 růst/pokles Android 255,3 84,7 % 191,5 79,6 % 33,3 % iOS 35,2 11,7 % 31,2 13,0 % 12,8 % Windows Phone 7,4 2,5 % 8,2 3,4 % -9,8 % BlackBerry 1,5 0,5 % 6,7 2,8 % -77,6 % ostatní 1,9 0,6 % 2,9 1,2 % -34,5 % Celkem 301,3 100 % 240,5 100 % 25,3 %

Apple sice prodal více iPhonů, ale jeho tržní podíl o 4 % poklesl. Hůře si vedl také systém Windows Phone, ale oproti prvnímu kvartálu tohoto roku bylo uplynulé období přece jen o něco silnější.

Partnerství Microsoftu s novými výrobci (BLU, Prestigio, Yezz, Micromax) by spolu s prvními WP telefony značek Foxconn, Gionee nebo Lenovo mělo zaručit další růst této platformy.

V případě BlackBerry je propad poměrně drtivý. Jen 1,5 milionu prodaných telefonů oproti 6,7 milionu kusů za loňské druhé čtvrtletí jasně naznačuje, že zájem o „ostružiny“ strmě klesá.

Samsung je stále největším výrobcem, jeho podíl však klesá

Logo Samsungu bylo na 29,3 procentech prodaných telefonů, což sice znamená první příčku, ještě před dvěma lety však ovládal rovnou 40% podíl. Samsungu krátí prodeje, a tedy i zisky, především čínští producenti. Vedle dříve jmenovaných jsou to také Coolpad a ZTE. Více prodává i další korejská značka LG.

Vysvětlení slabšího výsledku Applu je nabíledni. Velmi očekávaný iPhone 6 už podle posledních indicií přešlapuje za dveřmi a velké procento potenciálních zákazníků čeká právě na nový model. Uživatelů, kteří krátce před uvedením nové generace sáhnou po starší, naproti tomu tolik nebude, byť by to mohlo znamenat značnou úsporu. iPhone 6 by totiž mohl být rekordně drahý (více v tomto článku), což naznačují i ceny odhalené v Hongkongu (více zde).

Koncem třetího čtvrtletí lze proto očekávat možná až raketový nárůst odbytu. Závěrečný kvartál roku by pak pro výrobce mohl znamenat hotové žně, vánoční sezona totiž tradičně bývá po stránce odbytu nejsilnějším obdobím v roce.