Android už i pro seniory. Doro připravuje babičkovský smartphone

Smartphone pro seniory, to tu ještě nebylo. Připravované Doro PhoneEasy 740 by ale mělo vyhovět všem starším uživatelům. I když je telefon uzpůsoben pro co nejsnazší používání, pro některé starší uživatele může být i tak moc komplikovaný. Nové Doro totiž nabízí všechny vymoženosti moderních smartphonů.

Smartphone Doro PhoneEasy 740 tak, jak ho popisujeme, není ještě finální produkt, se kterým se setkáme na pultech obchodů. Výrobce upozorňuje, že změn se může dočkat výbava i vzhled. Přesto se dá očekávat, že základní funkce zůstanou zachovány. Telefon kombinuje ovládání přes dotykový displej s výsuvnou klávesnicí, vybavenou dostatečně velkými klávesami.

Jako operační systém byl vybrán Android a to ve verzi 2.3 Gingerbread. Uživatelské prostředí je ale změněno pro potřeby starších uživatelů. Seniorský smartphone používá procesor ARM1176 taktovaný na frekvenci 650 MHz. Paměť RAM má kapacitu 512 MB. Uživatelskou paměť lze zvětšit pomocí paměťových karet.

Dotykový displej má rozlišení 320 × 480 obrazových bodů a úhlopříčku 3,2 palce. Displej s rozměry 45 × 67 milimetru je vybaven vibrační odezvou po dotyku. Uživatelé se zhoršeným zrakem si mohou zvolit zvětšení fontu písma. Že nové Doro seniory nešidí, dokládá pětimegapixelový fotoaparát s automatickým ostřením a bleskem.

Dále výbava zahrnuje A-GPS navigaci, Bluetooth 4.0 nebo microUSB konektor s podporou Mass Storage. Samozřejmostí je e-mailový klient, internetový prohlížeč, kalendář, kalkulačka a k poslechu může hrát FM rádio. Další aplikace, a t včetně her je možné doinstalovat jako do každého smartphonu.

Smartphone pro seniory podporuje čtyři pásma GSM a sítě třetí generace. Senioři mohou svižně brouzdat po internetu díky podpoře datových přenosů HSDPA 7,2 Mbps/HSUPA 5,76 Mbps nebo se mohou připojit na síť přes wi-fi.

Výrobce myslel i na specifické funkce, které by měly pomoci právě starším uživatelům. Mezi ně patří funkce Text to Speech, která předčítá psané písmo. K dispozici je i lupa pro čtení dokumentů. Předepsanou SMS lze najednou odeslat až na pět přednastavených čísel. Speciální tlačítko slouží k rychlému vytočení záchranné služby.

Doro dále nabízí svítilnu a diodu signalizující zmeškané hovory nebo stav baterie. Přístroj má rozměry 116 × 56 × 18 milimetrů. Výdrž na příjmu by podle výrobce měla dosáhnout až 300 hodin. Maximální doba hovoru dosahuje 12,5 hodiny.

Výrobce oznámil na právě skončeném veletrhu CTIA Wireless, že seniorský smartphone se dostane do prodeje až na jaře příštího roku. Cena bude 100 dolarů, tedy v přepočtu dva tisíce korun. Aplikace Doro Experience budou v Google Play k dispozici zdarma. Balíček dalších služeb bude stát 60 dolarů (1 200 korun) na dva roky.