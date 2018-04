Myslíte si, že jste mistr Androidu, ale tyto finty možná neznáte

Přestože nastavení je u systému Android relativně přehledné, málokdo má čas zkoumat jednotlivé položky a mnohdy velmi stručně popsanou funkčnost. Pokud chcete z Androidu dostat maximum, vezměte si ho k ruce a zkuste si projít níže popsané body. Jako výchozí zařízení jsme použili referenční Nexus 5 (Android 4.4.2 KitKat).

Hledejte, zkoušejte, každý výrobce to má trochu jinak Jednotlivá níže uvedená nastavení tak možná naleznete v trochu jiných částech systému, pokud máte telefon od jiného výrobce. Vaši aktuální verzi operačního systému naleznete v sekci Nastavení – Info o telefonu.

Nejlepším útokem je skvělá obrana

Firemní e-mail Někdy nastavení e-mailového klienta (často firemního) vyžaduje zamčení obrazovky. Zde záleží na nastavení, někdy lze použít jen číselné nebo znakové heslo, nikoliv heslo tahem. Jako uživatel s tím nic nenaděláte.

Pokud máte v telefonu cennější data nebo si zkrátka chráníte soukromí, hodí se nastavit si zámek obrazovky s volitelnou formou hesla. Nikdo si asi nechce pamatovat další číselnou kombinaci nebo vyťukávat běžné heslo, a právě pro tyto účely je v systému možnost použít odemykání pomocí gesta. Stačí spojit libovolně alespoň čtyři tečky v nabízené mřížce a váš telefon je touto kombinací chráněn. Přitom odemknutí nezabere příliš času ani námahy. Existuje zde i varianta odemknutí pomocí čelní kamerky, která sejme vás obličej. Bohužel tato možnost není příliš ideální zejména v horších světelných podmínkách. Zmiňované nastavení naleznete v sekci Zabezpečení – Zámek obrazovky.

Na odemykací obrazovce můžete mít kromě zobrazení času nebo nepřečtených zpráv řadu dalších údajů. Jde o takzvané lockscreen widgety, dostupné od verze 4.2 Jelly Bean, které jsou v lecčems podobné těm na tradičních plochách. Pokud používáte verzi 4.4 a novější, je potřeba je aktivovat v sekci Zabezpečení – Aktivovat widgety. Následně stačí zamknout telefon a pouze pohnout okrajem plochy na pravou stranu. Objeví se tlačítko plus, po jehož stisknutí se dostanete k seznamu všech dostupných widgetů.

Určitě doporučujeme vyzkoušet aplikaci DashClock, která do sebe integruje funkčnost některých dalších aplikací. Stačí do vyhledávání na Play Storu zadat "dashclock extension". Na jedné odemykací obrazovce tak můžete mít pohromadě všechny potřebné údaje. Krátkým přejetím po zabalené nabídce widgetu se dostanete ke kompletnímu zobrazení s dodatečnými informacemi. V této souvislosti doporučujeme aplikaci Svítilna, kterou rychle zapnete přisvětlovací diodu fotoaparátu.

Se zámkem obrazovky souvisí i režim Daydream (v překladu Spořič obrazovky), většinou ve formě dodatečných informací nebo obrázku, který se bude během nabíjení telefonu zobrazovat na displeji. Původní účel na starých monitorech spořič obrazovky již dávno ztratil, ale pokud máte telefon ve stojánku, nebo šikovně opřený, může vám i v takovém stavu dobře posloužit. Režim Daydream aktivujete v sekci Displej – Spořič obrazovky.

Kouzla na ploše

Úprava základních ploch je na Androidu hračka, ale málokdo ví, že od verze Jelly Bean přišly další šikovné zkratky, které vám usnadní ovládání. Kupříkladu pokud vaše zařízení nemá tlačítko pro přístup k naposledy spuštěným aplikacím, dostanete se k nim delším podržením klávesy Domů (v opačném případě slouží k spuštění Google Now). Pohybem doleva, nebo doprava aplikaci okamžitě ukončíte. Delší podržení zobrazí nabídku s informacemi o aplikaci a můžete třeba vydat povel k jejímu okamžitému odinstalování.

Hodí se dodat, že aplikace běží v systému Android i po minimalizaci a systém sám určuje, kdy bude jaká aplikace ukončena. Zmiňovaným pohybem do strany však uděláte definitivní rozhodnutí přímo vy.

Notifikační oblast (horní proužek na displeji) taktéž doznala mnohých změn. Jedním prstem stáhnete klasickou nabídku a dvěma prsty současně se dostanete ihned do rozšiřující části s nastavením. Některé notifikace můžete stejným způsobem rozšířit do jejich plné podoby a například u e-mailu ihned zvolit možnost smazání nebo odpovědi na danou zprávu. U hudebních přehrávačů se zde například často nacházejí rozšířené možnosti ovládání.

Delším podržením notifikace se opět dostane k informaci o dané aplikaci, která notifikaci zobrazila. Pokud jde o nechtěné zprávy, může aplikaci rovnou odinstalovat nebo odškrtnout možnost Zobrazit upozornění. Varujeme však, že kromě notifikací vypnete i drobné zprávy zobrazené přímo při běhu aplikace. Nejideálnějším řešením je tak spíše odinstalování a nalezení jiné vhodnější aplikace.

Hodí se vědět, že Android může naběhnout i v nouzovém režimu, kdy jsou deaktivovány všechny aplikace kromě těch, které byly v zařízení ihned po vybalení z krabice. Tato finta přijde vhod, pokud si nejste jisti, jestli některá stažená aplikace nedělá v telefonu neplechu. Tento režim zapnete delším podržením softwarového tlačítka Vypnout, které byste jinak použili k běžnému vypnutí telefonu (nejprve musíte stisknout mechanické tlačítko pro vypnutí a pak podržet softwarové Vypnout na displeji).

S plochou kromě vytváření složek přesouváním ikon aplikací na sebe neodmyslitelně souvisí i pozadí. To lze samozřejmě měnit v sekci Displej – Tapeta, ale rádi bychom upozornili na aplikaci Muzei. Ta každý den automaticky na plochu zobrazí slavnou malbu, a přijdete si tak jako při procházce opravdovým muzeem. Hlavní výhodou je fakt, že pro ty, kteří příliš neholdují tradičnímu umění, je opět k dispozici rozšiřitelnost podobně jako u dříve zmíněné aplikace DashClock. Výběr zdroje, odkud budou pozadí čerpána, je tak plně na vás. Stačí do vyhledávání na Play Storu zadat "muzei extension". Doporučujeme například rozšíření 500px nebo Romain Guy.

Píšeme texty

Naprostá změna klávesnice je jedna z největších výhod Androidu oproti konkurenčním operačním systémům. Můžete si tak vyzkoušet odlišné varianty, které mají různé rozložení kláves a mohou třeba hned zobrazovat číselnou řadu nebo zajistí prohození písmen Y a Z. Jindy nabízejí naprosto odlišný způsob zadávání znaků. Nejoblíbenější a nejrychlejší metoda je v současnosti swype neboli psaní přejetím po písmenech. Nejznámějšími klávesnicemi jsou nejspíše SwiftKey a SlideIT (obě jsou placené). Tento režim psaní však podporuje i novější verze základní klávesnice Google (některé telefony ji nemají), která je přímo v systému. Stačí v nastavení navštívit nabídku Jazyk a zadávání – Nastavení Google Klávesnice a vybrat možnost psaní gesty.

Pro ještě rychlejší psaní doporučujeme vyzkoušet zadávání textu pomocí hlasu. Stačí na klávesnici zvolit klávesu s malým mikrofonem. Rozpoznávání funguje kupodivu velmi dobře i v češtině, a pokud potřebujete rychle odeslat jednoduchou zprávu, tuto funkci si nebudete moci vynachválit. Bohužel rozpoznávání funguje pouze při připojení k internetu a na delší komplikovanější texty se příliš nehodí.

Google Now

Chytré asistentce v podobě aplikace Google Now jsme se již mnohokrát věnovali a soupis jejích funkcí by zabral několik stránek. Ve stručnosti jde o daleko chytřejší Google vyhledávání, kombinované s informacemi dostupnými přímo v zařízení. Bohužel se však plný potenciál odemkne až při přepnutí na angličtinu (sekce nastavení Jazyk a zadávání), kdy přímo kladete jednotlivé požadavky. Stačí pronést "Ok Google" a telefon bude očekávat následný příkaz. Kompletní výpis získáte pomocí klíčového slova "help me".

Google nedávno uvolnil novou podobu domovské obrazovky, která ještě více integruje funkce Google Now. Plocha úplně nalevo je vyhrazena výhradně položkám v sekci Google Now, kde budete mít agendu na dnešní den, zajímavosti z okolí nebo důležité zprávy, které si sami navolíte. Domovská obrazovka navíc vždy poslouchá, pokud nevyslovíte sousloví "Ok Google", a nemusíte tak vždy volit tlačítko s mikrofonem.

Všemi směry

Výdrž baterie je asi jedna z nejpodstatnějších záležitostí, kterou každý uživatel musí řešit. Kromě telefonu mohou být velmi žravé i jednotlivé aplikace, které se zkrátka k zařízení nechovají šetrně. Pokud tedy sledujete náhlý pokles výdrže, navštivte sekci Baterie s jednoduchým přehledem, kde jsou vypsaní ti největší žrouti. Na baterii má také velký vliv zjišťování polohy. Ve stejnojmenné sekci můžete určit, jak přesnou polohu nainstalované aplikace obdrží. Přesnější informace samozřejmě znamená největší nároky na baterii. V této sekci rovněž naleznete seznam aplikací, které polohu nedávno vyžadovaly.

Pokud jste zrovna na cestách bez dosahu wi-fi a potřebujete se k internetu připojit, bude se jistě hodit funkce Tethering a přenosný hotspot v sekci Další na základní obrazovce Nastavení. Vaše mobilní připojení tak bude sdíleno mezi ostatní zařízení, která budou znát heslo do vaší privátní malé wi-fi sítě. Upozorňujeme, že tato funkce je velmi náročná na baterii a samozřejmě si musíte dát pozor i na množství využívaných dat. S wi-fi souvisí i miniaturní aplikace Wi-Fi Auto Toggle, která automaticky vypíná wi-fi, pokud se vzdálíte od vybraného domovského hotspotu.

Velmi šikovná je sekce Zálohování a obnovení dat. Ve stručnosti je seznam vašich aplikací uložen společně s dalšími drobnostmi na servery Googlu. V případě ztráty nebo zakoupení nového telefonu tak lze snadno přesunout téměř veškerá data (samozřejmě za předpokladu využívání Google účtu). Bohužel na servery nejsou z důvodu zabezpečení automaticky ukládána všechna data. Autor aplikace musí tento způsob zálohování podporovat a přesně i určuje, jaká data mají být takto uložena.

Poslední zastávkou je sekce Zabezpečení, která ukrývá pro mnohé asi nejpodstatnější nastavení. Pokud máte v telefonu opravdu cenná data, můžete zapnout funkci Šifrování, která zapečetí veškerá vaše data. Nesmíte však zapomenout heslo, jinak budou data ztracena. Zabezpečení se týká i funkce Ověřovat aplikace, která skenuje veškeré aplikace nahrané do telefonu jinak než přes Play Store, jestli mezi nimi není malware nebo jiný škůdce. Tuto funkci rozhodně nedoporučujeme vypínat. Nově skenování probíhá nejen při instalaci nových aplikací, a jste tak ještě více chráněni. Pokud instalujete aplikace výhradně přes Play Store, obdobná funkce skenuje aplikace ještě před stažením do telefonu, a vy se tak nemusíte již vůbec o nic starat.

