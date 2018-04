Smartphony s Androidem jsou jako Hummery, mají největší spotřebu dat

Tuto skutečnost odhalila v nové studii společnost Ericsson. Podle ní spotřebuje smartphone s Androidem přihlášený v jedné síti za měsíc průměrně 2,2 GB dat. Oproti tomu iPhony průměrně "zkonzumují" jen 1,7 GB dat za měsíc a smartphony s Windows Phone dokonce jen 1,4 GB dat za měsíc.

Server The New York Times přirovnává smartphony s Androidem k terénním vozům Hummer. Stejně jako přerostlé Hummery i rozměrné smartphony s Androidem mají velkou spotřebu, v tomto případě dat. To se logicky promítne do vyúčtování u operátora.

Analytik Chetan Sharma, který je konzultantem mobilních operátorů, rovněž potvrzuje, že smartphony s Androidem jsou největšími "žrouty" dat. Podle něj špičkové smartphony s Androidem ve Spojených státech loni průměrně "zkonzumovaly" 4 GB dat za měsíc. To je vysoko nad průměrem běžného amerického uživatele, který spotřeboval průměrně 1,2 GB dat za měsíc.

Důvodů je více. Analytik Sharma poukazuje na to, že smartphony s Androidem mají rozměrné displeje s vysokým rozlišením. Stahují tak větší soubory, jako jsou třeba snímky a videa s vyšším rozlišením. Dalším důvodem je, že systém Android je méně efektivní při práci s aplikacemi než třeba iOS od Applu. Sharma upozorňuje, že nespočet aplikací pro Android běží v pozadí a sbírají například data ohledně pozice.

Analytik Sharma také uvádí známou věc, že uživatelé smartphonů s Androidem neaktualizují operační systém tak často jako uživatelé iPhonů. Mnoho smartphonů s Androidem se tak nedočká oprav, které vylepšují správu datových přenosů.

Další analytik Jan Dawson také zmiňuje profily uživatelů. Podle něj uživatelé smartphonů s Androidem, které mají rozměrný displej, nemají potřebu koupit si a používat tablet. Naproti tomu mnoho uživatelů iPhonů "konzumuje" data na iPadech.