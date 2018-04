Android SDK bude opožděn nejméně o měsíc

Google minulý týden oznámil, že vývojové prostředí operačního systému Android nabere několikatýdenní zpoždění a to z důvodu velkých změn, které programátoři horlivě připravují. To také znamená, že Android SDK vyjde asi měsíc potom, co bude uvolněno vývojové prostředí pro Apple iPhone, které je očekáváno někdy během tohoto měsíce.

„Změny vyplývají především z reakcí uživatelů, které jsme v poslední době obdrželi. Na základě nich jsme provedli v SDK velké změny, jejichž dopracování nám skutečně několik týdnů zabere,“ říká Google v textu elektronické pošty. „Vývojáři zažádali o větší časový prostor, chtějí totiž vše dokonale vyladit,“ pokračuje oficiální e-mail společnosti Google.

Původní termín 3. března se tak ukázal jako šibeniční a byl přesunut o celých pět týdnů. Vývojáři tak mohou na vylepšeních pracovat až do 14. dubna. První mobilní telefony s OS Android by se měly na trhu objevit až koncem letošního roku. Do té doby se může mnoho změnit. Uvidíme.