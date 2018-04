Android s QWERTY za hubičku. Recenze Huawei U8350

Právě QWERTY klávesnice je největším lákadlem modelu. Nevidí se příliš často, aby telefon s androidem nabídl klávesnici hned pod displejem. Píše se na ní skutečně dobře a má výbornou odezvu. Snadno tak zapomenete na horší kvality displeje nebo pomalejší procesor, který způsobuje, že se telefon v některých situacích výrazně zadýchává.

Plusy a mínusy Proč koupit? QWERTY klávesnice

nízká cena

kvalitní provedení

solidní výdrž baterie Proč nekoupit? nekvalitní displej

pomalý procesor Kdy? podzim Za kolik? cca 3 500Kč

Na palubě je Android ve starší verzi 2.2 a něco nám říká, že tento telefon se povýšení jen tak nedočká. Navíc v případě našeho testovacího kousku nebyly přeloženy některé standardní aplikace, jako je telefonní seznam či správce hovorů.

Přívětivá je funkční výbava, která obsahuje vše od GPS, wi-fi až třeba po relativně slušný 3Mpix fotoaparát. Zapomeňte však na takové výhody, jako je přisvětlovací dioda nebo paměťová karta v základním balení. Telefon není prozatím u nás k dostání, do prodeje se má dostat na podzim. V zahraničí se již nyní prodává za cenu okolo tří a půl tisíce korun. A za podobnou cenu by se měl prodával i u nás.

Vzhled a konstrukce – kov a plast

Černá barva ve všech různých odstínech pokrývá prakticky celé tělo přístroje a z úplné temnoty ho vysvobozuje pouze několik chromovaných prvků. Za zmínku stojí kovový rámeček a na dotek velmi příjemný zadní kryt baterie. Ten je totiž pogumovaný a na rozdíl od čelní strany na něm nejsou tolik patrné otisky prstů.

Konstrukce je zpracována na výbornou a nikde nic nevrže. MicroUSB konektor a 3,5mm jack jsou společně s miniaturním vypínacím tlačítkem umístěny na horní straně přístroje. Výrobce to nepřeháněl ani s hmotností a model U8350 váží příjemných 105 gramů, což z něj dělá jeden z nejlehčích přístrojů s QWERTY klávesnicí.

Klávesnice a operační systém

Prostřední kulaté tlačítko je ve skutečnosti běžným čtyřsměrným křížem. Není to senzorová ploška, jak by se mohlo zdát. Po jeho boku je tradiční sestava kláves charakteristických pro systém Android. Každé tlačítko z QWERTY klávesnice má tvar špičatého polštářku, díky čemuž nedochází ke zbytečným překlepům. Tlačítka jsou dostatečně oddělená a mají výbornou odezvu.

Výrobce operační systém pouze lehce upravil a trochu pozměnil barevné schéma a několik ikon. Ve výsledku nemůže soupeřit například s HTC Sense. Bohužel se muselo šetřit na procesoru, který tepe rychlostí 528 MHz. Nízká rychlost je znát především při přechodu mezi některými obrazovkami nebo spouštění aplikací. Na náročnější programy můžete rovnou zapomenout.

Na druhé straně se povedla optimalizace předinstalovaných aplikací pro netradičně položený displej. Díky kvalitám systému Android by tento přechod nemusel být žádné drama ani pro aplikace třetích stran.

Displej a výdrž baterie – překvapení

Vzhledem k ceně a rozměrům zařízení se muselo šetřit, a to jak s kvalitou, tak i velikostí displeje. Ten má totiž úhlopříčku pouze 2,6 palce při QVGA rozlišení. Je tak patrný rastr a bídné jsou i pozorovací úhly. Reakce na dotek jsou naopak velmi slušné, ale bohužel je zpomaluje procesor. Čitelnost na přímém slunečním světle se řadí k horšímu průměru.

Překvapením je výdrž baterie. Model U8350 vydržel na příjmu bezmála tři dny. To vše při patnácti minutách hovoru, několika odeslaných SMS zprávách a dvou hodinách poslechu hudby. Při troše štěstí by se při střídmějším používání výdrž mohla dostat až na čtyři dny. To si ale budete muset odpustit náročné datové přenosy přes wi-fi či sítě třetí generace.

Funkce – malé detaily

Vzhledem k tomu, že v telefonu se nachází standardní verze operačního systému Android, nemá cenu blíže rozebírat jednotlivé funkce. Za zmínku stojí kupříkladu aplikace Richpad pro textové nebo grafické poznámky, Documents to Go nebo Facebookový klient. Standardní je i webový prohlížeč. Další aplikace jsou samozřejmě ke stažení na Android Marketu. Nezaznamenali jsme rovněž žádné problémy s GPS a naše poloha byla nalezena během několika desítek vteřin.

Milým překvapením je kvalita 3Mpix fotoaparátu, který pořizuje lehce nadprůměrné snímky exteriérů. Pokud však chcete zvěčnit nějaký blíže postavený předmět, budete litovat absence automatického ostření. Zapomeňte rovněž na přisvětlovací diodu.

Konkurence – pusto prázdno

Huawei U8350 bude mít na našem trhu prakticky volné pole působnosti, protože v jeho cenové kategorii se nenachází v současnosti žádný podobný telefon s QWERTY klávesnicí. Těch pár dalších kousků je přitom několikanásobně dražších. Za zhruba dvojnásobnou cenu je k dostání HTC ChaCha nebo HTC Desire Z. Pokud tedy chcete chytrý telefon a velkou hardwarovou klávesnici, s modelem U8350 nešlápnete vedle. Situace se však může velmi rychle změnit, konkurenci připravuje například Samsung.

