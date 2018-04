Android s božským kabátkem. Recenze Samsung i7500 Galaxy

Android si úspěšně razí cestu do světa mobilní komunikace, na plno s ním počítají přední výrobci jako HTC, LG, Motorola a samozřejmě i Samsung. I přes všechny nesporné přednosti a uživatelskou přívětivost ale stále ještě pokulhává za konkurencí a to co se týká integrovaných aplikací a další funkčnosti. I to je případ dnes recenzovaného Samsungu Galaxy, který mimo jiné nepřesvědčí ani výdrží baterie.

Naopak se můžete těšit na velmi kvalitní kapacitní displej, ladné ovládání a třeba na svoji třídu velmi povedený 5Mpix fotoaparát. Mezi další zvučné parametry modelu Galaxy patří třeba GPS či 3,5mm jack na sluchátka. Navíc Samsung vsadil na sice jednoduchý, ale zato líbivý vzhled a Android už nebude nadále synonymem pro velké přístroje s trochu podivným tvarem. Tento korejský výrobce se zkrátka snaží zalíbit i běžným uživatelům, kteří budou rádi čerpat z výhod tohoto operačního systému.

Katalog mobilů:

Trojice přístrojů s Google Android - dnes recenzovaný Samsung i7500 Galaxy, HTC Magic a HTC Hero.

Kapitoly recenze:

Stručná charakteristika: Výborně vybavený telefon, který navíc pohání operační systém Android. Největšími nedostatky jsou chybějící základní aplikace a nízká výdrž baterie.

Vzhled a konstrukce - první stylový Android

Samsung u modelu Galaxy vsadil na svoji tradiční černou barvu v kombinaci s chromovanými prvky a ladnými křivkami. Přestože se díky tomu nestane designérským hitem tohoto roku, má šanci se zalíbit širšímu publiku, víc než se to zatím povedlo zařízením T-Mobile G1 či HTC Hero. Ve vzhledu tak s dnes recenzovaným přístrojem může soupeřit leda HTC Magic a podle našeho soudu má přeci jenom Samsung Galaxy o fous navrch.

Tělo přístroje je velmi štíhlé, ale přesto model Galaxy nezamaskuje větší rozměry v ostatních směrech. Konkrétní trojčíslí je 115 x 56 x 12 mm. Zmíněné větší rozměry má samozřejmě na svědomí především velký 3,2 kapacitní displej a sada kontextových tlačítek pod ním. Hmotnost se zastavila na velmi příjemných 112 gramech, což z něj dělá prakticky nejlehčí přístroj s Androidem. Příkladná je rovněž konstrukce a během našeho testování nevydal model Galaxy ani hlásku.

Trochu si však musíme postěžovat na dosti lesklé plasty a otisky prstů budou kromě přední strany zůstávat i na krytu baterie. V základním balení se nachází microUSB kabel, relativně kvalitní sluchátka a na náš vkus příliš úzké pouzdro na telefon. Vnitřní paměť přístroje činí zhruba 8 GB a výrobce nejspíš nepovažoval za nutné do krabice s telefonem zahrnout paměťovou kartu microSDHC, kterou Samsung Galaxy podporuje.

Klávesnice a ovládání - trochu zbytečná tlačítka

Na vrchní straně telefonu naleznete microUSB konektor a 3,5mm jack. Boky telefonu okupuje z jedné strany kolébkové tlačítko ovládání hlasitosti a z druhé spoušť fotoaparátu a odemykací klávesa. Její ovládání si žádá více cviku, protože na první stisknutí se aktivuje pouze displej a posléze je nutné ji déle podržet pro odemknutí telefonu. Navíc si nikdy nemůžete být jisti, zdali jste tlačítko skutečně stiskli a čekáte dvě vteřinky, než se Android probudí z režimu spánku. Odemykání tudíž nepatří k natolik snadným záležitostem jako u telefonů s horním vypínacím tlačítkem či posuvníkem, jako má třeba Nokia 5530 XpressMusic.

Na rozdíl od jiných Androidů není hlavním ovládacím prvkem u Galaxy track-ball, ale obyčejná čtyřsměrná klávesa. Pokud ale vezmete v úvahu fakt, že telefon lze pohodlně ovládat pouze za pomoci prstů a většina stažitelných aplikací je navržena právě pro track-ball (pokud ho samozřejmě aplikace vyžaduje) než pro čtyřsměrné tlačítko, postrádá tento způsob ovládání na významu. Ušetřilo by se tak místo na větší displej či spíše by se otevřela cesta ke zmenšení celého zařízení. Telefon vyjma některých drobných výjimek lze ovládat pouze jednou rukou. Displej je dostatečně citlivý a veškeré akce provedete na první pokus.

Operační systém - chytrák na pohled

Malou odbočku si zaslouží samotný operační systém Android, který stále není mezi běžnými uživateli natolik známou platformou. Základem uživatelského prostředí je trojice domovských obrazovek, na něž lze kromě aplikací umisťovat třeba i složky. V horní části obrazovky je oznamovací oblast a naopak vespod se nachází šedivá ikona se šipkou, která vyvolá seznam všech nainstalovaných aplikací.

Bohužel Android je teprve na počátku své životní dráhy a případní majitelé mu budou muset odpustit absenci budíku, poznámek, souborového manažeru, propracovanějšího hudebního přehrávače a spousty dalších běžných aplikací, které jsou v ostatních zařízeních již několik let standardem. Zajít chuť si budete muset nechat třeba na posílání souborů přes Bluetooth či přehrávání video souborů ve formátech DivX/Xvid.

Za chybu lze považovat přepínání pouze mezi šesti aktuálně spuštěnými aplikacemi. Na druhé straně je nutné dodat, že většina výše zmíněných aplikací se nachází převážně zdarma na Google Marketu. Za jejich kvalitu bohužel nikdo neručí. Pokud se chcete o operačním systému Android dozvědět více, doporučujeme náš starší článek, kde jsme ho srovnali s OS X, který pohání iPhone. Čtěte - Test: Google Android je lepší než OS X v iPhonu. Vyhrál o pověstný fous

Displej a výdrž baterie - příliš málo šťávy



Jak již bylo řečeno, Samsung Galaxy disponuje poměrně rozměrným displejem AMOLED o úhlopříčce 3,2 palce a rozlišení 320 x 480 pixelů. Počet obrazových bodů sice není v porovnání s konkurencí z nejvyšších, ale přesto je zobrazení velmi jemné. Mezi nadprůměr se řadí čitelnost na přímém slunečním světle.

Velkým zklamáním je však výdrž baterie a i při lehčí práci se telefon odporoučí do věčných lovišť za méně než tři dny. Pokud jsme ho zatížili patnácti minutami hovoru, několika odeslanými SMS a dvěma hodinami poslechu MP3 přehrávače, rozloučil se s námi klidně i po dvou dnech. Netřeba dodávat, že v případech, kdy jsme využívali naplno Wi-Fi či GPS navigaci, počítala se výdrž řádově v hodinách.

Telefonní seznam a zprávy - tradiční základ



Přestože telefonní seznam nabízí samozřejmě vícepoložkové záznamy, nebylo by od věci, kdyby si telefon poradil třeba s rozdělením do více vyzváněcích skupin, podle nichž by dále filtroval hovory. Bohužel ze strany Samsungu je velmi bídná podpora, i pokud jde o synchronizaci zařízení s počítačem. V balení naleznete pouze Samsung PC Studio, které si s modelem Galaxy příliš nerozumí, a využijete ho maximálně k přístupu k vnitřní paměti telefonu. Přeci jenom je daleko praktičtější využívat především služeb USB Mass Storage.

Operační systém Android nerozlišuje přímo v menu mezi zprávami SMS/MMS či emailem a teprve v textovém editoru si přizpůsobíte zprávu k obrazu svému. Pro psaní je k dispozici QWERTY klávesnice na výšku či na šířku. V prvním případě není vyťukávání písmen příliš přesné a už vůbec se tato klávesnice nehodí na psaní při chůzi. QWERTY na šířku je na druhé straně velmi pohodlná. Modelu Galaxy tak schází nejtradičnější alfanumerická klávesnice, kterou lze nalézt například v přístroji HTC Magic. Opět tudíž přichází ke slovu Market a možnost stažení dalších variant klávesnice.

Konektivita a GPS - ztracené satelity

Pokud jde o možnosti připojení k internetu, nabízí Samsung Galaxy plnou výzbroj včetně HSDPA, HSUPA a Wi-Fi. Pro brouzdání na webu používá Android prohlížeč s vykreslovacím jádrem webKit, kterého využívá Safari na iPhone. Samozřejmě je možné stáhnout i velmi oblíbenou Operu Mini. Pozor však na snahu telefonu neustále se připojovat k internetu. Sice provázanost není natolik velká jako například u přístroje Palm Pre, ale přesto je vidět snaha Google protlačit svoje webové aplikace i do mobilních zařízení. To samozřejmě nemusí být na škodu, ale bohužel datové tarify tuzemských operátorů tomu moc nepřejí.

Příliš spokojeni jsme nebyli s citlivostí GPS signálu a modelu Galaxy trvalo velmi dlouho, než zaměřil aktuální polohu. Pro samotné navigování můžete používat vestavěné Google Maps či sáhnout po plnohodnotných aplikacích, jako je NDrive či CoPilot.

Multimédia a fotoaparát - skvělých 5 Mpix

Již v úvodu článku jsme zmínili jistá omezení, která provázejí operační systém Android, pokud jde o kvalitu vestavěných aplikací, a pro multimédia to bohužel platí dvojnásobně. Integrovaný MP3 přehrávač si poradí s nejrůznějšími formáty hudebních souborů, ale jeho funkce se dají srovnávat pouze s těmi nejlevnějšími přehrávači. Opět tedy budete muset zapátrat po vhodných alternativách v Marketu.

Velmi příjemným překvapením je fotoaparát s automatickým ostřením a diodovým bleskem. Pořízené snímky jsou velmi ostré a to i při nedostatečném osvětlení. Prakticky není patrný šum, rozmazání okrajů a další nedostatky, s nimiž se setkáváme u podobných přístrojů. Naštěstí se už neopakuje nepříjemná situace jako u T-Mobile G1 a model Galaxy umožňuje rovněž nahrávat video (3gp, 352 x 288 pixelů).

Závěr - trochu předražený chytrák

Na Samsungu i7500 Galaxy lze najít spoustu menších či větších chyb. Mezi ty nejpalčivější patří nízká výdrž baterie a nedotaženost operačního systému Android společně s nutností hledat spoustu běžných aplikací v Marketu. Zamrzí rovněž nevyužitá čtyřsměrná klávesa a nepříliš dobře vyřešený systém odemykání telefonu. Pokud všechno tohle překousnete, nabídne model Galaxy už většinou jen samá pozitiva. Ať už to je uživatelsky přívětivé prostředí, kvalitní kapacitní displej či kompletní funkční výbava.

Jistou sázkou do neznáma může být relativně nový operační systém Android. Na druhé straně ale Google dělá vše proto, aby se brzy mohl postavit tváří v tvář svým konkurentům. Bohužel si Samsung za tento model účtuje bezmála dvanáct tisíc korun, což je právě v porovnání s konkurencí relativně dost. Podobně vybavené modely od HTC totiž sežene klidně o pár tisíc levněji.