Android pro milovníky SMS má výbornou QWERTY. Test Samsung Galaxy 551

Pro uživatele, kteří mají rádi pohodlí psaní na hardwarové QWERTY klávesnici, je Galaxy 551 jednou z mála cenově přístupných možností. V našem testu ale nijak výrazně nevyniká nad konkurencí. Na ostatní androidí modely ztrácí rychlostí a jeho displej by mohl za danou cenu nabízet lepší rozlišení. Na druhou stranu je jeho klávesnice opravdu dobrá a zpracování kvalitní.

Vzhled a konstrukce – elegán pro každou situaci

Samsung Galaxy 551 je elegán každým coulem. Jeho design přitom není přehnaně konzervativní, ani se nesnaží být kdovíjak moderní. Je to prostě klasický mix designu dnešních Samsungů. Oblé tvary usnadňují držení, na poměry mobilů s QWERTY klávesnicí je zhruba průměrně tlustý. S rozměry 111 × 55 × 15,2 mm a hmotností 117 gramů to sice není mobil, který se v kapse úplně ztratí, na druhou stranu se do ní vejde bez problémů a ani ji příliš nezatíží.

Vysouvací mechanismy nebudí na první pohled příliš důvěry, ale v poslední době jsme se asi nesetkali s telefonem, který by měl vyloženě zpackanou konstrukci. Stejně tak tomu je i u Galaxy 551. Část konstrukce mechanismu je kovová, vypadá velmi trvanlivě a nevyluzuje žádné nepříjemné zvuky. Celkově je mechanismus takový měkký, nemá žádné pevné dorazy, po celou cestu chodu klade téměř stejný odpor a pružina mu pomáhá jen těsně před krajními polohami.

Tělo telefonu je prakticky celé z lesklého plastu, který nevypadá kdovíjak draze. Ve skutečnosti je kvalitní, není náchylný na poškrábání a ani otisky prstů se na něm tolik nezachytávají. Na čelní ploše s displejem a zadní rovné ploše krytu baterie se jich ale zbavíte jen těžko.

Displej a ovládání – klasický android s QWERTY

Samsung Galaxy 551 disponuje operačním systémem Android 2.2 s grafickou nadstavbou TouchWiz 3.0. Ti, kdo znají čistou podobu androidu tu několik změn najdou, nejsou ale tak výrazné jako u mnohé konkurence. Samsung jen zavedl posouvání menu do stran jako u iPhonu. Z vrchní stavové lišty se kromě upozornění vytahují i ikony pro rychlé ovládání bezdrátových sítí, zvuku a otáčení displeje. Nespočet obrazovek s widgety a zkratkami je vždy v dolní části lemován čtyřmi ikonami, a to přístupem k telefonu, kontaktům, zprávám a aplikacím. Tohle všechno znají v mírně obměněných podobách i uživatelé dotykových "hloupých" samsungů a modelů se systémem Bada.

Telefon se ovládá hlavně přes displej s rozlišením 240 × 400 pixelů a úhlopříčkou 3,2 palce. Na dané úhlopříčce bychom očekávali větší rozlišení, obraz ale nakonec není tak špatný, jak může papírově vypadat. Samsung to tradičně dohání živými barvami a vysokým kontrastem. A nijak nevadí, že tohle není žádný z pokročilých AMOLED nebo Super AMOLED displejů, ale obyčejný TFT kapacitní displej.

Android 2.2 je pro takový mobil dostatečný, nejvíce nás ale překvapilo, že není nijak svižný. Je možné, že občasnou pomalostí trpí jenom náš testovací vzorek. Papírově totiž není k zadrhávání systému příliš důvodů. Procesor s taktem 667 MHz a 256 MB RAM by měly být dostačující. Pomalejší byl i běh některých her, u kterých bychom to nečekali. Třeba hra Angry Birds se sekala se spoustou objektů v pokročilejších úrovních opravdu výrazně. Rychlost mobilu byla srovnatelná se symbianovými konkurenty, kde si na zadrhávání a zpomalené reakce často stěžujeme.

Kromě displeje se k ovládání telefonu používají ještě tři tlačítka pod ním. To vlevo zavede uživatele ke kontextovému menu, tlačítko úplně vpravo slouží pro návrat zpět. Tlačítko uprostřed pak vypadá jako oblíbený optický touchpad, který kromě potvrzovací funkce umožňuje i pohyb do čtyřech směrů. Jenže tady opravdu tlačítko jenom tak vypadá, touchpad to není a slouží pouze pro návrat na úvodní obrazovku. Odemykací tlačítko displeje se tradičně nachází na pravém boku.

Baterie – při zátěži opravdu nic moc

Výdrž baterie není silnou stránkou 551. Kapacita 1 200 mAh je v dané kategorii v podstatě průměrná, výdrž je ale podprůměrná. V podstatě se dá srovnávat s Xperií X10 mini pro, která má baterii s podstatně menší kapacitou. Někdy dokonce nižší. Když jsme Galaxy 551 využívali naplno, synchronizovali s ním schránku na Gmailu a firemní Exchange, telefonovali denně asi deset minut a sem tam využívali některé aplikace, museli jsme nabíjet denně. Při perném pracovním dni jsme museli nabíječku vyhledat už dokonce i odpoledne.

Telefonování a zprávy – skvělá klávesnice

Při telefonování se Galaxy 551 spoléhá prakticky na běžné možnosti androidu. Telefonní aplikace umí vyhledávat v seznamu pomocí slovníku T9, vyhledávat se dá také pomocí klávesnice. Po jejím vysunutí lze začít rovnou psát a vyhledávat. Pokud není vyhledávaný sled znaků v seznamu, telefon rovnou nabízí vyhledávání na Google.

Zprávy se řadí do konverzací. Klávesnice telefonu je sice mírně gumová, ale píše se na ní opravdu dobře. Stačí psát pravidelným rytmem. Odezva je přesná, stisk jasný a zdvih tak akorát. Klávesnice skýtá dostatek prostoru i pro uživatele se silnými prsty. Uživatelé s prsty hubenými, kratšími a podobně, ale možná ocení některý z přístrojů s drobnější klávesnicí.

Galaxy 551 nemá problém s prací s řadou e-mailových schránek. Psaní i delších e-mailů je velmi pohodlné, bohužel si stále musíme nechat zajít chuť v případě potřeby psaní s diakritikou. Ne že by to vůbec nešlo, ale rychlost psaní se výrazně sníží. Pro napsání znaku s diakritikou je potřeba podržet příslušnou klávesu a znak vybrat na displeji. Nebo také pomocí směrových šipek, které jsou na klávesnici. Jejich přítomnost se nám často hodila.

Klávesnice má také speciální tlačítko na přístup k některým funkcím. Nejčastěji využívané je tlačítko pro přístup ke zprávám. Krátký stisk nás zavede do seznamu konverzací, dlouhý stisk rovnou spustí editor nové zprávy. Vedle je ještě tlačítko pro spuštění vyhledávání a prohlížeče. Tečka vpravo od mezerníku slouží pro snadné napsaní koncovky .com, stačí zároveň stisknout klávesu alt v levém dolním rohu. Je jen trochu škoda, že se funkce alternativních tlačítek nedají nastavit.

Organizace a data – standardní výbava

Výbava v oblasti organizace a dat se v případě Samsungu Galaxy 551 ničím neliší od normálu. Je tu tradiční podpora HSDPA, wi-fi, Bluetooth nebo GPS. Navigace v galaxy vestavěná není, musíme se spokojit s běžnými Google mapami s navigací pomocí itineráře.

Telefon čítá běžné aplikace jako kalendář, pokročilé budíky, poznámky, kalkulačka, diktafon, informace o počasí nebo aktuální zprávy. Je tu i správce souborů. Co ale chybí, je sada pro práci s kancelářskými dokumenty. To je u telefonu s dobrou klávesnicí opravdu škoda.

Internetový prohlížeč je pro Android standard, podpora flashe se ale nekoná. Video se snaží prohlížeč otevřít v samostatné aplikaci, u řady formátů se to ale nepovede. Telefon lze snadno použít jako modem pro notebook a funguje také jako wi-fi hotspot.

Zábava – pro pokročilou je třeba sáhnout do marketu

Zábavní výbava Galaxy 551 je základní. Jsou tu obvyklé aplikace jako YouTube, slušný hudební přehrávač, v telefonu je třeba předinstalovaný i program rozšířené reality Layar. Pro přístup k sociálním sítím se používá Social Hub od Samsungu, který je ale někdy trochu nepraktický. Zvládá Facebook, Twitter a MySpace, některé pokročilejší funkce ale nabídnou jen samostatné aplikace, protože ze Social hub k jednotlivým službám přistupujete skrz internetový prohlížeč.

V testovaném telefonu nebyly předinstalovány žádné hry, pro ty, stejně jako třeba pro kvalitní videopřehrávač, je nutné zalovit v Android Marketu.

Fotoaparát modelu vyrábí podprůměrně kvalitní fotografie. Má sice automatické ostření, ale to se zdaleka ne vždy správně trefí, navíc je pro ostření potřeba podržet ikonu na displeji. Hardwarovou spoušť Galaxy nemá. Přisvětlovací dioda chybí, takže snímky ve špatných světelných podmínkách za mnoho nestojí. Je na nich až příliš šumu. Ostatně, ten se v nadprůměrné míře vyskytuje i na relativně dobře osvětlených fotografiích. Pochválit můžeme snad jen barevné podání.

Shrnutí – průměrný mobil za průměrné peníze

Samsung Galaxy 551 stojí asi 5 500 korun. To je za průměrně vybavený telefon s androidem možná mírně vyšší částka, ale za telefon s hardwarovou klávesnicí je to velmi přijatelná suma. Samozřejmě by bylo lepší, kdyby se Galaxy 551 více cenou podbízel, přeci jenom, telefon má své chyby.

Galaxy 551 vystupuje z řady v záplavě androidích modelů za rozumnou cenu jen díky klávesnici. Na druhou stranu konkurentů příliš nemá. Malá Xperia X10 mini pro je pro někoho až moc drobná, přímým rivalem tak je asi jen symbianová Nokia C6. Podobně zaměřený model je ZTE Amigo, který jsme si nedávno prohlédli na veletrhu v Barceloně. Ten se ale u nás neprodává. K dalším konkurentům můžeme započítat Nokii E5 a připravované HTC ChaCha, což jsou ovšem přístroje jiné konstrukce.

Samsung Galaxy 551 a konkurence

