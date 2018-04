Android posílá SMS jiným příjemcům. Google chybu opravuje až po půl roce

Podivné chování při odesílání SMS hlásí především uživatelé přístrojů s Androidem 2.2. Objevují se ale i hlášení od majitelů telefonů s verzí 2.1. Nezáleží na tom, zda používají telefony s čistou tovární ROM nebo upravené verze výrobců. Při letmém prohledání fóra podpory Androidu se nám nepodařilo dohledat hlášení o podobném chování u starších verzí systému. Řada uživatelů však ve svých reportech vůbec neudává typ telefonu a ani další detaily. Nejčastěji hlásí potíže uživatelé z USA, problémy se ale objevily i jinde.

Chyba se náhodně vyskytuje v případě, kdy uživatel odpoví na textovku v konverzaci. Při vytváření zcela nové SMS se chyba nevyskytuje. Při odpovědi na SMS v konverzaci se telefon tváří, že zprávu odeslal správnému příjemci, ve skutečnosti však zpráva dorazí jinému náhodnému příjemci z adresáře. O chybném doručení zprávy se uživatel může ujistit v detailech zprávy, kde je vidět číslo, na které zpráva ve skutečnosti odešla.

Následky mohou být nedozírné

K chybnému odeslání dochází ve velmi malém procentu případů, přesto je to chyba velmi nepříjemná a kritická. Následky odeslání SMS někomu jinému mohou být nedozírné. Uživatelé hlásí nejrůznější trapasy. SMS určená pro přítelkyni dorazila například namísto ní kamarádovi. Problémy jsou i v komunikaci mezi podnikateli a jejich klienty.

Google chybě dlouho nevěnoval pozornost, až teprve v průběhu několika posledních dní ji uznal jako kritickou. Ve středu uživatele na fóru ujistil, že se mu podařilo chybu odhalit a má připravenu její nápravu. Kýžená aktualizace by se měla objevit brzy, oficiální datum ale firma nesdělila.

Zatím není přesně jasné, co nebo jaký sled kroků vyvolává chybu. Několik uživatelů ale nastínilo možný vznik problému. Pokud několikrát po sobě uživatel opustí konverzaci tlačítkem Home, stane se, že namísto na poslední odpovídanou konverzaci pošle systém zprávu na tu předposlední. Důsledně se tedy doporučuje konverzace opouštět tlačítkem Zpět, nikoli Home. Pak se konverzace zavře korektně.

Nemáme zprávy o tom, že by se s touto chybou potýkali uživatelé v České republice. Je ale možné, že ani oni nebyli zcela ušetřeni. Pokud patříte mezi dotčené, napište nám o tom do diskuse, nebo nám pošlete vzkaz do redakce.