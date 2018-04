Android Pay míří do Česka. Placení androidím smartphonem bude hračka

České zastoupení Googlu rozeslalo novinářům pozvánku na tiskovou konferenci. V jejím titulku se píše: „Přiložíte. Zaplatíte. Hotovo.“ To je vcelku jasná indicie toho, že do Česka míří služba Android Pay. „Zveme vás na setkání, kde společně s partnery představíme novou službu pro české uživatele telefonů s Androidem,“ píše se dále v pozvánce.

Ačkoli je Android Pay vcelku univerzální řešení, bez zmíněných partnerů se neobejde. Těmi musí být jak karetní asociace (v tomto případě určitě MasterCard a Visa), tak konkrétní banky. Dostupnost služby u jednotlivých bank bude asi nejdůležitějším tématem tiskové konference. Podle nám dostupných informací všechny velké české bankovní domy Android Pay testují a je velmi pravděpodobné, že se uvedení služby v jejich podání dočkáme. Otázkou je, jestli službu spustí rovnou celá řada bank, nebo zda budou přibývat postupně.

Zatím totiž měly banky placení mobilním telefonem v podstatě ve vlastní režii. Komerční Banka a ČSOB tak nabízí klientům placení v rámci vlastních aplikací. To ovšem vyžaduje trochu komplikovanější nastavení a aktivací. Služba Android Pay by to měla usnadnit, uživatelé si do patřičné aplikace mohou snadno uložit jakoukoli platební kartu podporovaného typu od partnerské banky. I nadále ovšem služba myslí na pečlivé zabezpečení, a to jak při přidávání karet, tak při samotném placení. U něj lze například k autorizaci plateb využívat čtečku otisků prstů, kterou mají mnohé smartphony vestavěnou.

Android Pay používá k placení klasické bezkontaktní terminály, na jejichž využívání si čeští zákazníci už velmi dobře zvykli. Služba by tedy mohla znamenat boom v placení mobilním telefonem.

Další velká skupina zákazníků ovšem zatím musí na svou příležitost platit mobilem čekat: majitelé iPhonů totiž zatím Apple Pay v Česku k dispozici nemají. Ale třeba spuštění Android Pay donutí k podobnému kroku i Apple.