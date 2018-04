Mobilní revoluce začala před pěti lety. Android má nyní téměř každý

Přesně 23. září 2008 byl světu představen mobilní telefon T-Mobile G1, před uvedením známý rovněž jako HTC Dream. T-Mobile uvedl toto zařízení do prodeje až o měsíc později a do dubna 2009 se ho prodalo přes milion kusů. Při pohledu na současný počet 1,5 milionu aktivací androidích zařízení za den je počet prodaných kusů modelu G1 značně úsměvný.

Jako z jiného světa jsou rovněž technické parametry tehdejšího zařízení, které v té době bylo po stránce použitého hardwaru téměř na špičce. T-Mobile G1 byl osazen 3,2palcovým displejem s rozlišením 320 × 480 pixelů. Uvnitř tepal jednojádrový procesor na frekvenci 528 MHz a paměť RAM měla kapacitu 192 MB. Cena se držela okolo deseti tisíc korun.

Netřeba snad dodávat, že dnešní špičkové telefony jsou vybaveny čtyřjádrovými procesory s frekvencí 2,3 GHz, obřími displeji s rozlišením 1920 × 1080 pixelů a třeba nejnovější Samsung Galaxy Note III má 3 GB RAM paměti.

Všechny počátky bývají velmi skromné a v době před pěti lety by asi málokdo vsadil, že zanedlouho bude mít Android podle některých odhadů zhruba 75% podíl na trhu s chytrými telefony.

Jeho příběh se začal psát už v roce 2003, kdy Andy Rubin založil společnost Android Inc., která byla o dva roky později odkoupena v té době již gigantickým Googlem. Tam vývoj celého systému samozřejmě pokračoval dále.

Filozofie systému spočívá v otevřenosti a spolupráci malých i velkých výrobců, kteří se snaží přinést co nejlepší zážitek pro uživatele. Přesně takové je motto uskupení Open Handset Alliance (OHA), které vzniklo rok před uvedením modelu G1. Jeho členy jsou ty největší společnosti v rámci světa mobilních telefonů, operátorů, výrobců čipů a vývojářů softwaru.

Přestože kooperace těchto firem není vždy úplně ideální, roky práce na tomto operačním systému se vyplatily. První verze byla pod otevřenými licencemi uvolněna ve stejný den jako zmiňovaný model G1. Android byl přitom ve svých počátcích určen pro fotoaparáty.

Za pět let bylo vydáno zhruba deset větších aktualizací Androidu a za celou dobu bylo aktivováno přes miliardu zařízení. Počet aplikací v rámci obchodu Play Store dosáhl nedávno jednoho milionu při 50 miliardách stažení. Při pohledu na situaci před pěti lety a na dnešní čísla je o to těžší předpovídat, co se stane příští rok, natož za další pětiletku. Android roste úctyhodným tempem a podle všeho má před sebou ještě úspěšnou budoucnost.