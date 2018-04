Aktualizace garantované na dva roky. Android One se zabydluje i v Česku

Android One je jistý standard, který Google původně přichystal pro cenově dostupné smartphony pro rozvojové trhy a který měl do určité míry skoncovat s fragmentací operačního systému Android. To druhé se mu tak úplně nepovedlo, ale smartphony s čistým Androidem a garantovanými aktualizacemi na dva roky slavily na rozvojových trzích slušné úspěchy.

Jenže i pro tamní trhy byly často příliš drahé, a tak teď Google přišel s podobnou iniciativou nazvanou Android Go. Ta Android One nenahrazuje, je jen další snahou Googlu, jak dostat Android více pod kontrolu – tentokrát míří na ty nejlevnější smartphony, kterým má přinést podobné vlastnosti jako dražším modelům s Android One. Tím, že Google na cenově senzitivních trzích nabídne nově Android Go, se otevírají dveře pro Android One a jeho rozšíření na další trhy.

S tím ostatně už Google a jeho partneři začali a první dva důkazy tohoto rozšiřování se již dají koupit i na českém trhu. Jsou to modely Xiaomi Mi A1 a HTC U11 life právě ve verzích s Android One. Xiaomi se podle všeho u nás sstalo lušným předvánočním hitem, HTC, které nemá zdaleka tak výhodnou cenovku, si ovšem také nevede špatně. Třeba v oficiálním internetovém obchodě HTC je U11 life vyprodáno.

Oba smartphony se mohou pochlubit čistým operačním systémem Android a to konkrétně ve verzi 8.0 Oreo u trochu novějšího HTC a 7.1 Nougat u Xiaomi, které se na trh dostalo o trochu dříve. Ale verze systému vlastně nemusí uživatele moc trápit – podstatou Android One je to, že telefony mají garantovánu podporu na dva roky, takže by za tuto dobu měly získat novou verzi Androidu. Xiaomi Mi A1 by se tak brzy mělo dočkat aktualizace na Android Oreo.

V obou přístrojích je opravdu čistý Android, jen se základními Google aplikacemi. Nic tu tak zbytečně nezabírá místo a je jen na uživateli, jak úložiště smartphonu využije. Modely od Xiaomi a HTC znamenají pro Android One určitý průlom. Z „velkých“ značek totiž přístroj s touto verzí a podporou systému nabízí jen Motorola (Moto X4), dalšími výrobci s modely s Android One jsou u nás neznámé a nepůsobící značky General Mobile a Y Mobile.

Modelů s čistým Androidem je na trhu více, ale těch, u kterých výrobce slibuje aktualizace na další dva roky, už tolik není. V podobném režimu jako Android One své smartphony nabízí i značka Nokia. I ta slibuje dva roky aktualizací pro všechny modely a její přístroje mají čistý Android. Do programu One ale Nokia nepatří a to nejspíš i proto, že si ponechává drobná zadní vrátka k drobným úpravám systému nebo třeba možnosti předinstalovat do svých smartphonů nějakou tu vlastní aplikaci – očekává se například uvedení aplikace Lumia Camera pro fotografování.