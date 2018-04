Google má Android One pro Evropu. Prodávat se bude jen na její hranici

Stejně jako přístroje řady Nexus i smartphony Android One dostanou čistý operační systém Android bez jakýchkoliv nadstaveb. Nechybí garantovaná dvouletá podpora aktualizací systému. Google standardem Android One chce nalákat zákazníky na nenáročných trzích jako Indie či Indonésie.

Google ale překvapil a představil Android One smartphone i pro Evropu. Alespoň to tak sám uvádí. Ve skutečnosti bude smartphone General Mobile 4G dostupný jen v Turecku, které svoji rozlohou do Evropy zasahuje jen kouskem, většina Turecka patří do Asie. Ukazuje to ale ambice Googlu, smartphony Android One se tak časem mohou objevit třeba i u nás.

Nový smartphone General Mobile 4G nemá špatnou výbavu, je ale na chytrý telefon pro nenáročné uživatele docela drahý. V Turecku bude v prodeji za v přepočtu 6 400 korun bez jakéhokoliv úvazku. Smartphone s nejnovějším Androidem 5.1.1 Lollipop ale například podporuje sítě LTE (pásma 3, 7 a 20).

Pětipalcový displej typu IPS má HD rozlišení 1 280 x 720 obrazových bodů. Displej kryje odolné sklíčko Gorilla Glass 4. Fotoaparát s automatickým ostřením je 13megapixelový, nechybí LED blesk. Přední kamerka je pětimegapixelová.

Čtyřjádrový 64-bitový procesor Qualcomm má takt 1,2 GHz. Operační paměť má kapacitu 2 GB. Uživatelskou paměť s kapacitou 16 GB je možné zvětšit pomocí paměťových karet. Baterie má kapacitu 2 500 mAh. Jak ukazuje výbava, jde zatím o nejlépe vybavený smartphone z řady Android One (více zde).